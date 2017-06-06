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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани стартовала акция по сбору одноразовых подгузников для детей-сирот

17:35 / Общество
С 23 мая по 4 июня Фонд «ПроДетство» совместно с гипермаркетом «Глобус» проводит акцию «Сухая попа». Акция приурочена к Дню защиты детей

У всех желающих есть возможность помочь малышам, оставшимся без попечения родителей, купив упаковку подгузников, влажных салфеток, шампуня, детского крема или мыла и положив их в специальные корзины возле кассы.

Собранные подгузники будут переданы в Дом ребенка и отделение милосердия для лежачих детей Елатомского детского дома-интерната. Если подгузников будет собрано много, то они будут переданы в другие интернатные учреждения, которые нуждаются в них.

Можно организовать пункт сбора в офисах. Связаться с организаторами акции можно по адресу inna@fondprodetstvo.ru или по телефону (4912) 99 49 50.

А перечислить любую сумму на подгузники можно по следующим реквизитам (в онлайн-банке надо выбрать «перевод организации»):

АНО поддержки интересов семьи и детства «ПРОДЕТСТВО»

ОГРН 1156234013583

ИНН 6230091677 / КПП 623001001

Расч/счет 40703810253000000480

БИК 046126614

к/с 30101810500000000614

Рязанское отделение №8606 в ПАО Сбербанк г. Рязань

Назначение платежа: Пожертвование на программы помощи детям

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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