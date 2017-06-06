«Русскую Америку» из Рязанского музея путешественников увидят в российском МИДе

25 мая в Министерстве иностранных дел РФ в связи с рядом памятных дат в истории российско-американских отношений состоится открытие выставки, посвященной российскому историко-культурному наследию в США. По решению МИД РФ, выставка будет включать в себя также совместную экспозицию Рязанского музея путешественников и регионального отделения Русского географического общества «Русская Америка». 23 мая, в преддверии открытия выставки, в Москве состоялась рабочая встреча заместителя директора Историко-документального департамента МИД России Артема Юрьевича Рудницкого, начальника архива внешней политики Российской Империи МИД РФ Ирины Владимировны Поповой с Героем России, почетным гражданином Рязани, почетным полярником, председателем РРО Русского географического общества Михаилом Георгиевичем Малаховым и директором Рязанского музея путешественников Александром Николаевичем Капитановым. На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с работой экспозиции «Русская Америка» в составе общей выставки. В ходе встречи было отмечено, что в рамках дальнейшего развития взаимодействия с архивом внешней политики Российской Империи МИД РФ Рязанскому музею путешественников будут предоставлены копии документов, посвященных истории Русской Америки и двусторонних отношений и хранящихся в архиве Министерства иностранных дел России.

Кроме того, прошли переговоры А.Н. Капитанова с руководством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве. Учредителем этой образовательной организации является Русская Православная Церковь в лице Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода РПЦ. В ходе встречи достигнута договоренность о размещении совместной экспозиции РМП и Рязанского областного отделения РГО «По следам Германа Аляскинского» на территории университета. В настоящее время экспозиция завершила работу на Московском подворье Валаамского монастыря, а до того была презентована в столичном храме святой великомученицы Екатерины на Всполье. На выставке «По следам Германа Аляскинского» представлены уникальные документы, свидетельствующие о жизни святого, фотографии наших дней с мест его духовного подвига.