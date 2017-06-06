Протоиерей Виталий Рыбаков напомнил рязанцам о семейных ценностях

В центре досуга и просвещения для молодых и многодетных семей «Лучики Жизни» центральной детской библиотеки города Рязани - филиал №9 прошла встреча родителей и детей с руководителем Рязанского центра охраны материнства и детства, протоиереем Виталием Рыбаковым.

Беседа была посвящена семейным ценностям, защите жизни. Разговор шел о том, что в наше непростое время часто родители много времени и сил уделяют беспокойству о материальной составляющей своих чад, забывая об их душевных и духовных потребностях. Особое внимание отец Виталий уделил большим семьям, которые служат для всех примером воспитания и отношения к детям. Обсуждая эти вопросы с молодыми будущими мамами, батюшка приводил жизненные примеры из своей священнической практики.