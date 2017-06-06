Яркие краски эмоций и творческий полет повысят настроение посетителям выставки рязанской художницы Эвелины Поздняковой

Как сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА, выставка откроется 26 мая в 16.00 в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская». Эвелина Позднякова родилась 19 июня 1972 года в городе Инта Коми АССР. Училась в Рязанском художественном училище (1987 — 1991) на педагогическом отделении у Б.П. Кузнецова, Т.П. Власовой, В.В. Корсакова, в Московском государственном институте культуры (Рязанский филиал, 1991 — 2001). Преподавала специальные дисциплины в ДХШ № 1, ДШИ № 7, детской православной школе искусств «Лествица» в Рязани.

В 2013 году принята в Союз художников России. Участница выставок с 1992 года, в том числе всероссийских (2005, 2010, 2012) и областных. Ушла из жизни 7 мая 2016 года.

Экспозиция выставки включает около сорока работ. Это пейзажи, натюрморты, композиции на театральную тему, выполненные маслом, пастелью, гуашью, акварелью.

В 1990-е годы, когда художница начинала самостоятельную работу, оказались снятыми все запреты на творческую свободу. Это время новых открытий, знакомства с самыми разными направлениями в мировом искусстве. Возможность эксперимента послужила хорошим стимулом в занятиях Эвелины живописью. Цветовая экспрессия, выразительная фактура захватили ее, расширив диапазон исканий от выполненных с натуры холстов до почти абстрактных композиций.

Столь же многопланов и образный строй работ. На выставке можно видеть интригующие ретро-деталями романтические картины на тему театра, передающие сложную гамму настроений городские и сельские пейзажи, декоративно решенные натюрморты с цветочными букетами, плодами, керамическими и стеклянными предметами: вазами, кувшинами, бокалами.

Обращаясь к разным материалам и техникам, Эвелина оставалась живописцем по своей сути. В каждой из ее работ главная роль принадлежит цвету и фактуре.

Творчество Эвелины Поздняковой, так внезапно оборвавшееся, сосредоточило в себе разнообразные поиски и устремления. Но какими бы экспериментами ни была увлечена художница, по своему мировосприятию она всегда оставалась лириком, тонко чувствующим, искренне любящим окружающий мир.