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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанцев научат, как правильно продавать и покупать отопительные радиаторы

17:54 / Актуально

Проверки торговых точек в ходе первого этапа акции «Честный радиатор», проведенной Ассоциацией производителей радиаторов отопления (АПРО), показали: в 3 из 9 магазинов Рязани обнаружены радиаторы не соответствующие ГОСТу, часть из которых представляют угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан.

Чтобы обратить внимание на данную ситуацию и исправить ее, представители АПРО направили официальные письма руководству магазинов с просьбой снять с продажи опасный товар, так как в противном случае, сотрудники АПРО обратятся в Роспотребнадзор.

В рамках масштабной акции по борьбе с некачественным товаром и обманом потребителей, исполнительный директор Ассоциации производителей радиаторов отопления Александр Квашнин посетит Рязань и 25 мая в 11.00 в Конгресс-отеле «Форум» проведет для участников климатического рынка семинар «Бизнес нужно вести честно». В ходе встречи будут обсуждаться такие вопросы: почему торговые сети не имеют права реализовывать радиаторы и конвекторы не по ГОСТ, чем грозит покупка отопительного прибора, не соответствующего ГОСТ, строительным организациям, и другие.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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