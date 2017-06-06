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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Лучшие молодежные социально-значимые проекты Рязанской области получат премии на реализацию

17:56 / Общество
В Доме общественных организаций города Рязани состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов V областного конкурса социально-значимых проектов и программ для молодежи области
Автор фото: Александр Королев | Лучшие молодежные социально-значимые проекты Рязанской области получат премии на реализацию
Фото: Александр Королев.

Конкурс проводится в 5-й раз. В этом году было подано 123 заявки в номинациях «Патриотизм», «Добровольчество», «Лидерство», «Медиа», «Творчество», «Здоровье».

Авторами их выступили молодые люди из Касимовского, Клепиковского, Михайловского, Пронского, Рязанского, Ряжского, Рыбновского, Скопинского, Спасского, Сасовского, Шиловского, Шацкого районов, городов Касимова и Рязани.

Экспертная комиссия, в состав которой вошли специалисты различных сфер и представители общественности, определила 38 лучших проектов. Победители получат денежные премии на реализацию своих идей в размере от 5 000 до 30 000 рублей на общую сумму 500 000 рублей. В ходе торжественной церемонии награждения Татьяна Пыжонкова поздравила лауреатов конкурса и вручила им памятные дипломы.

– Конкурс стал традиционным, потому что помогает молодым людям в самореализации и способствует воплощению в жизнь социально значимых инициатив, - отметила Татьяна Евгеньевна. - Для правительства Рязанской области очень важны молодежные проекты. Надеемся, что и в дальнейшем у вас будут новые идеи, и вы нас в очередной раз порадуете.

Лучшими были признаны проекты: «Квесты победы» (автор – София Орлова), «Спортивно-интеллектуальна игра «Знай – на пять, стреляй – на десять» (Владимир Крысанов), «Виртуальный музей природы Рязанской области» (Сергей Ламзов ), «Областной фестиваль хэнд-мейд арт-объектов садово-паркового дизайна из вторичного сырья «ЭКО мастерская» (Андрей Лавенек), «Обучающий курс занятий для вожатых по педагогике временного детского коллектива от методического объединения Всероссийского детского центра «Океан» для педагогических отрядов Рязанской области» (Айна Атаева), «Печальный дядя Боря» (Дарья Фролова), «Сделай жизнь ребенка радужнее» (Анастастия Лепихова), «Кулинарный поединок для пилотных школ РДШ «Такие пироги» (Дарья Москалева). В рамках торжества лауреаты презентовали собравшимся свои проекты.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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