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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В селе Корневое Рязанской области выращивают мулардов

18:15 / Экономика

В ходе пресс-тура, организованного министерством сельского хозяйства и продовольствия области, журналисты посетили ферму Николая Цветкова в селе Корневое Скопинского района.

В 2016 году он получил грант на развитие от министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в размере 1,5 миллиона рублей, на которые приобрел поголовье птицы.

КФХ Цветкова специализируется на выращивании кур-несушек, бройлеров,гусят, индюшат,утят. Молодняк продают на выращивание местному населению и предпринимателям по всей области.

Особенной популярностью пользуется порода уток мулард. Это смесь утки с индоуткой. Мясо этой птицы постное и сочное. В выращивании муларды очень удобны и экономичны: 70 процентов их рациона - трава,они нешумные и не доставляют хозяевам хлопот. Единственный минус - они не размножаются естественным путем: их можно получить только в лаборатории. Цветков заказывает их оплодотворенные яйца в Венгрии и Чехии. В планах у фермера – создать предприятие полного цикла по выращиванию мулардов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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