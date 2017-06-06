Дорогие сердцу встречи

Рязанская школа № 51 собрала ветеранов пионерского движения и руководителей детских организаций

В этом году пионерии исполнилось 95 лет. Ее преемником стало Российское движение школьников, созданное в 2015 году. А чтобы обмениваться опытом, бывшие и нынешние лидеры детских организаций, учащиеся встречаются: говорят о том, что было и что будет, а школьники готовят для гостей концерт.

Второй раз готовит такую встречу заместитель директора по воспитательной работе школы № 51 Екатерина Кострова. По словам Екатерины Михайловны, подготовка встречи и концерта для нее – почетная миссия, которую она с радостью выполняет.

– Такие встречи греют душу, – поделилась руководитель отряда Российского движения школьников из г. Скопина Екатерина Тихонова. – Сначала я работала старшей пионервожатой, а после – 24 года заместителем директора по воспитательной работе. Я не только вспоминаю прошедшее время, но и понимаю, что наша деятельность не была напрасной, что все не зря: наша доля в сегодняшний день тоже внесена.

Участников встречи приветствовали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина и министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина.

– Я помню, как сама вступала в пионерскую организацию. Торжественный момент, когда нам повязали красный галстук, остался в моей памяти навсегда, – поделилась Ольга Щетинкина. – Мне кажется, сегодня Российское движение школьников – необходимая составляющая в жизни наших детей. Давайте поделимся теплом той искорки пионерского костра, которое мы сохранили, с нашими детьми и внуками, потому что это важно для сохранения будущего нашей страны.

На празднике присутствовал и председатель регионального отделения РДШ Сергей Хлыстов. Он пообещал продолжать самые лучшие традиции пионерской организации и внедрять их в жизнь Российского движения школьников.

Юлия Ганьшина