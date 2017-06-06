16:15 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
123

Дорогие сердцу встречи

00:01 / Общество
Рязанская школа № 51 собрала ветеранов пионерского движения и руководителей детских организаций

В этом году пионерии исполнилось 95 лет. Ее преемником стало Российское движение школьников, созданное в 2015 году. А чтобы обмениваться опытом, бывшие и нынешние лидеры детских организаций, учащиеся встречаются: говорят о том, что было и что будет, а школьники готовят для гостей концерт.

Второй раз готовит такую встречу заместитель директора по воспитательной работе школы № 51 Екатерина Кострова. По словам Екатерины Михайловны, подготовка встречи и концерта для нее – почетная миссия, которую она с радостью выполняет.

– Такие встречи греют душу, – поделилась руководитель отряда Российского движения школьников из г. Скопина Екатерина Тихонова. – Сначала я работала старшей пионервожатой, а после – 24 года заместителем директора по воспитательной работе. Я не только вспоминаю прошедшее время, но и понимаю, что наша деятельность не была напрасной, что все не зря: наша доля в сегодняшний день тоже внесена.

Участников встречи приветствовали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина и министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина.

– Я помню, как сама вступала в пионерскую организацию. Торжественный момент, когда нам повязали красный галстук, остался в моей памяти навсегда, – поделилась Ольга Щетинкина. – Мне кажется, сегодня Российское движение школьников – необходимая составляющая в жизни наших детей. Давайте поделимся теплом той искорки пионерского костра, которое мы сохранили, с нашими детьми и внуками, потому что это важно для сохранения будущего нашей страны.

На празднике присутствовал и председатель регионального отделения РДШ Сергей Хлыстов. Он пообещал продолжать самые лучшие традиции пионерской организации и внедрять их в жизнь Российского движения школьников.

Юлия Ганьшина

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 93 (5380) от 25 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Лучшие молодежные социально-значимые проекты Рязанской области получат премии на реализацию

Протоиерей Виталий Рыбаков напомнил рязанцам о семейных ценностях

В Рязани стартовала акция по сбору одноразовых подгузников для детей-сирот

Зачем городу марафоны?
Светлана Максимова
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Городские цветы
В Рязани возрождаются прежние традиции по озеленению города
Валентина Севостьянова
Общество
Конвейер полезных идей
Лучшие молодежные социально значимые проекты Рязанской области получат премии на реализацию
Елена Серебрякова
Вести районов
Вести районов
Общество
Два потока знаний
Выпускники школ и ссузов Рязанской области прошлых лет смогут сдать ЕГЭ только в резервные дни
Татьяна Клемешева
Общество
Проблемы по списку
Глава региона Николай Любимов провел личный прием граждан
Вероника Шелякина
Из официальных источников
От «Архимеда»
Проекты Рязанской области отмечены медалями Московского международного салона
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Книги с историей
Знатоки печатного слова России и Беларуси собрались в Рязани, чтобы поделиться знаниями о раритетах
Ирина Сизова
Общество
Вопросы денежные, дорожные, выборные
Их рассмотрела на очередном заседании областная Дума
Татьяна Железнова
Общество
Мирным путем
Необходимо развивать медиацию для решения конфликтов
Ольга Драган
Общество
Точки зрения
Общество
Развитие продолжено
Общественная палата региона представила доклад о состоянии гражданского общества в Рязанской области за 2016 год
Ольга Драган
Общество
Одна на всех
Представители разных народов почтили память погибших в годы Второй мировой войны
Общество
За законность и правопорядок
Новый состав Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области приступил к работе
Собственная информация
Общество
Подарить надежду
В Рязани вновь распустился «Белый цветок»
Ольга Драган
Общество
Радости дружбы
В рамках областного фестиваля национальных культур «Мы – народ России» пройдут праздники и встречи в новых форматах
Татьяна Клемешева
Общество
Конструктивный диалог
Глава региона встретился с членами Общественной палаты региона
Ольга Драган
Общество
Инициатива приветствуется
Форум добровольцев Рязанской области объединил неравнодушных и активных людей
Собственная информация
Общество
Аллеи памяти
были заложены в районах Рязанской области
Ольга Драган
Общество
Боевой настрой
В Рязани состоялся II инклюзивный турнир по стрельбе из пневматической винтовки
Собственная информация
Город и мы
За порядком следим сообща
В районе создано семь отрядов народных дружинников
Светлана Максимова
Город и мы
Важные решения – под общественный контроль
Светлана Максимова
Город и мы
Платные парковки в Железнодорожном районе появятся в будущем году
Светлана Максимова
Город и мы
Безопасность превыше всего
Светлана Максимова
Общество
Памяти героя
В селе Пехлец Кораблинского района состоялись 16-е межрегиональные соревнования по спортивному туризму «Школа безопасности»
Вячеслав Астафьев
Авторская колонка
Зачем городу марафоны?
Светлана Максимова
Память
Девчонка с мальчишеским характером
Два года назад ушла из жизни известный рязанский журналист Оксана Гоенко
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы