Спортивный курьер

Важная победа

Матч чемпионата России по футболу среди женских клубов «Енисей» («Красноярск») – «Рязань-ВДВ» прошел при подавляющем преимуществе «десантниц».

Уже на третьей минуте должна была забивать «быстрый» гол Валерия Алешичева, но, приняв мяч от Елены Даниловой, из центра штрафной хозяек поля пробила неточно. После перерыва не использовала верный шанс уже сама Данилова, не сумевшая переиграть вратаря соперниц. А вот Марине Федоровой удалось ворваться в штрафную «Енисея», обыграть соперниц и точно пробить по воротам. 1:0 – победный счет «десантницы» отстояли. «Рязань-ВДВ»: Самсон, Шейкина, Беломытцева, Макаренко, Медведь, Синютина, Басанская (Еремеева, 60), Осипова (Алексанян, 83), Алешичева (Колесникова, 66), Федорова (Власенко, 90+), Данилова.

«Мы отправились в Красноярск за победой, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин. – Очередная игра, вслед за ничейной серией, показала – реализация голевых моментов хромает. Главная наша проблема – много не забиваем. Что касается «Енисея», соперниц хочется похвалить – молодые девчонки бьются от начала и до конца поединка».

В другом матче тура ЦСКА на своем поле уступил пермской «Звзде-2005» – 1:4. Но, несмотря на поражение, армейские футболистки остались во главе турнирной таблицы. Одержав победу после ничейной серии, «Рязань-ВДВ» вышла на третье место.

По примеру Ночной хоккейной лиги

В Москве взял старт Всероссийский фестиваль по футболу среди любительских команд ветеранов старше 45 лет. Рассказывает руководитель команды «Ново-Рязанская ТЭЦ» Алексей Бушев:

– По примеру Ночной хоккейной лиги в России организована Народная футбольная лига. В этом году состоится второй финал Всероссийского фестиваля. Рязань в финале НФЛ представляет команда Ново-Рязанской ТЭЦ. В заявку дружины вошли вратарь Игорь Ким, полевые игроки капитан Юрий Михайлов, Евгений Мишаков, Вадим и Олег Забневы, Дмитрий Рагузин, Дмитрий Малахов, Станислав Зайцев, Александр Соснин, Олег Кондрашов, Юрий Резниченко, Сергей Егорцев, Дмитрий Отрубянников и Алексей Бушев. В этом составе не просто футболисты: Евгений Мишаков – играющий тренер, Дмитрий Отрубянников – администратор. Основные финансовые расходы несет Ново-Рязанская ТЭЦ, а немалую помощь в организации поездки в Москву оказали президент Рязанского регионального футбольного союза, президент ФК «Рязань» Дмитрий Малахов и предприниматель Игорь Ким. Пресс-атташе команды – Алексей Самохин.

P.S. На старт соревнований вышло восемнадцать команд. Все матчи пройдут на стадионе спортивного клуба «Бриз» (г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7-а). В первом поединке «Ново-Рязанская ТЭЦ» сыграла вничью – 1:1 – с победительницей прошлогоднего финала Народной футбольной лиги, командой из Тулы. Счет открыли соперники, Юрию Михайлову удалось сравнять результат. Вчера наша дружина нанесла поражение команде из Ленинградской области – 4:0. Голы в ворота соперников забили Дмитрий Малахов (два), Александр Соснин и Сергей Егорцев.

В шестерке сильнейших

В перенесенном матче первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона (группа «Центр») рязанцы поделили с соперниками очки и улучшили турнирное положение.

Получивший в предыдущем матче против раменского «Сатурна» травму Никита Жданкин (кстати, он стал автором единственного, победного для «Рязани», гола) присоединился к «лазарету» – Юрию Кулешову и Эльбрусу Танделову. Этих системообразующих игроков молодежь не смогла заменить. Хозяева же поля до перерыва на гол наиграли. Основные события развернулись за десять минут до окончания поединка. Сначала Евгений Маричев сравнял счет, затем Маханур Гамзатов вывел «Рязань» вперед. На последней минуте матча соперники восстановили равновесие – 2:2.

Главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян: «Первый тайм провалили. После перерыва стало что-то получаться, хотя, понятно, отсутствовавших на поле опытных игроков заменить было мудрено: молодежь играла так, как могла. И все же мы были близки к победе, жаль, что позволили соперникам сравнять счет. В итоге – только одно добытое очко. Но и его хватило, чтобы догнать шедшую на шестом месте «Калугу».

Миром завершился заключительный для рязанцев домашний, предпоследний в сезоне, матч первенства России против брянского «Динамо» – 0:0. ФК «Рязань»: Правкин, Лабзин (Гамзатов, 46), Мещеряков (Мишин, 60), Зайцев (Жданкин, 68), Шахназаров, Морыганов, Маричев, Баульчев, Миронов (Абовян, 73), Ващенко, Елисеев (Скляров, 90+). Победа в этом матче практически гарантировала ФК «Рязань» итоговую шестую позицию в первенстве России. После пятиматчевой беспроигрышной серии возникли опасения за исход поединка. За семь дней рязанцы проводили третью встречу: хватит ли сил на очередной поединок?

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян подвел итог борьбы соперников на футбольном поле: «Из-за перенесенного, проведенного на этой неделе матча ребята не успели восстановиться. И ветеранам, и молодежи не хватало свежести. Поэтому и не могли создать что-то серьезное у ворот гостей. Но и сопернику не позволили распечатать свои. Словом, ничья – закономерный результат».