Девчонка с мальчишеским характером

Два года назад ушла из жизни известный рязанский журналист Оксана Гоенко

Как странно разворачивается порою жизнь. У меня, подготовившей десятки юных журналистов, никогда не было среди учеников собственной дочери Оксаны. Где-то в глубинных тайниках души мы были очень схожи в мерах человеческих ценностей и совсем разные во внешних проявлениях жизни.

В раннем детстве Оксана проявляла чисто мальчишеские черты характера. А лет в пять, когда я стала переодевать ее в платьице, прямо так и спросила: «Ты меня одеваешь в платье потому, что родила девочкой»? И на полном серьезе попросила: «В следующий раз будешь меня рожать, роди, пожалуйста, мальчиком».

Маленькой она никогда не плакала от боли, но от обиды могла заплакать легко. С ней всегда что-то происходило. Болела очень редко, но серьезно. С гепатитом, уже в 9 классе, пролежала целых 2 месяца. На этом, можно сказать, и закончилась ее спортивная карьера. К тому времени она была кандидатом в мастера спорта по фигурному катанию. Мечтала о физкультурном институте, но увы… Хотя позже, учась в МГУ на факультете журналистики, была членом сборной по конькобежному спорту и даже, вернувшись в Рязань, тренировала маленьких фигуристов вместе с любимой подругой Любой Холиной.

Истинных подруг в детстве и юности у нее было немного. Но с возрастом именно преданность друзьям стала характеризовать ее как человека. Года два она ходила в больницу к Наташе Кутузовой, страдавшей тяжелой формой астмы. А через несколько лет после смерти подруги взяла опекунство над ее 10-летней дочкой Маргошей: выучила, дала высшее образование и воспитала очень достойным человеком.

Помню, когда Оксана училась в первом классе, мы встретили моего редактора из областной молодежной газеты Олега Александровича Севергина, и она весьма строго спросила: «Вы редактор?» А затем добавила: «Когда я вырасту, тоже буду редактором». И ведь стала. Даже больше – директором крупного государственного издательства.

Оксанка с детства всегда была моей надежной помощницей. Когда умер муж, и я, цепенея от беспомощности, застывала в бездействии, она чуть ли не с 8 лет взяла на себя все заботы по дому, ибо мне, чтобы выжить, приходилось все время подрабатывать. Да и журналистика тех лет – это сплошные командировки. А в последнее десятилетие дочь стала мне опорой и на профессиональном поприще. И так было во всем до последнего дня. А последний день в Рязани мы провели вместе, помогая друг другу на даче…

За свою многолетнюю издательскую деятельность Оксана выпустила множество замечательных книг, но свою оказалось недосуг. Все отдавала талантам любимых и уважаемых людей. Вот таким замечательным человеком была она, моя Оксаночка, в крещении Ксения, почему и называли ее Ксюшей самые близкие люди.

Людмила Гоенко,

заслуженный работник культуры России