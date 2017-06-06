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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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За порядком следим сообща

00:01 / Город и мы
В районе создано семь отрядов народных дружинников
За порядком следим сообща

То, насколько комфортно и безопасно горожане могут чувствовать себя в родном городе, во многом зависит от них самих. Рязанцы это понимают, поэтому число участников народных дружин в областном центре только растет.

Обеспечение правопорядка – приоритетная задача и для местного самоуправления Железнодорожного района. «Практический опыт показал, что тишина и покой на наших улицах достигаются не только благодаря работе силовых структур, но и активной позиции общественных объединений, самих горожан», – уверен префект района Олег Морозов.

Народная дружина областного центра была создана три года назад. За эти годы в Железнодорожном районе она выросла до 7 отрядов общей численностью 118 человек. Примечательно, что в составе народных дружин улицы города патрулируют представители самых разных сфер деятельности.

Так, один отряд создан из числа членов казачьего общества, два отряда представляют учащиеся вузов, еще один – ветераны органов внутренних дел. Есть отряды, организованные работниками муниципальных предприятий, администрации города и учителями школ совместно с родителями учащихся. В частности, на базе школы №64 создан родительский патруль. Он следит за тем, чтобы юные рязанцы не попали в «темную историю».

Безусловно, свою работу народные дружинники ведут в тесном контакте с районным отделом министерства внутренних дел: вместе с сотрудниками полиции они выходят на ежедневные дежурства по городу. Дружинники помогают участковым уполномоченным, сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних, патрулируют территорию города с сотрудниками патрульно-постовой службы.

Прочно вошло в практику работы народной дружины проведение целевых оперативно-профилактических и контрольно-проверочных мероприятий совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, отряд дружинников казачьего общества патрулирует железнодорожные подъездные пути, технические сооружения на территории рязанского транспортного узла, пристанционные линейные объекты вместе с сотрудниками линейного отдела МВД России на транспорте. Без помощи народной дружины не обходится ни один городской или районный праздник.

«Работа добровольных помощников очень важна. О ее значимости говорят, в том числе, награды и поощрения, которых удостоены наши дружинники. Они неоднократно поощрялись администрацией города и правоохранительными органами благодарственными письмами, которые они получают в своих учебных заведениях и по месту работы. Руководители организаций и предприятий, на которых созданы отряды народных дружин, предоставляют своим работникам-дружинникам дополнительные дни отдыха, а также премируют», – рассказывает Олег Морозов.

Пополнение народных дружин продолжается. Неравнодушных и активных жителей округа, желающих войти в их ряды, ждут в префектуре Железнодорожного района по адресу: улица Дзержинского, дом 10.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 93 (5380) от 25 мая 2017 года
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