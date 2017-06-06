Важные решения – под общественный контроль

То, как на территории района выполняется капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, какие дворовые территории будут приведены в порядок в этом году, обсудили на заседании совета территории №1.

Олег Морозов проинформировал участников жителей района, что программа ремонта дворовых территорий находится в заключительной стадии формирования. Список дворов опубликован на сайте администрации Рязани, к работам подрядные организации приступят после проведения процедуры торгов в ближайшее время. Что касается капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, то он идет в графике краткосрочной программы этого года. Олег Морозов призвал жителей района принимать активное участие в общественном контроле и сообщать о фактах брака со стороны подрядчиков в Государственную жилищную инспекцию, региональный Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов или в префектуру.