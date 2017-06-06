Платные парковки в Железнодорожном районе появятся в будущем году

В редакцию поступило обращение от жителей Железнодорожного района с просьбой пояснить, когда на их территории начнут действовать платные парковки. Напомним, после успешного завершения пилотного проекта на улице Радищева и Право-Лыбедской работа по организации новых платных парковочных зон в городе уже началась. Они появятся на улицах центральной части города, в радиусе 500 метров от основных магистралей, где проложены маршруты общественного транспорта. Всего по Рязани будет создано более 3 400 парковочных мест, в том числе – на 15 улицах в Железнодорожном округе. Как пояснил руководитель префектуры Олег Морозов, на территории района эта работа запланирована на будущий год.