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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Платные парковки в Железнодорожном районе появятся в будущем году

00:01 / Город и мы

В редакцию поступило обращение от жителей Железнодорожного района с просьбой пояснить, когда на их территории начнут действовать платные парковки. Напомним, после успешного завершения пилотного проекта на улице Радищева и Право-Лыбедской работа по организации новых платных парковочных зон в городе уже началась. Они появятся на улицах центральной части города, в радиусе 500 метров от основных магистралей, где проложены маршруты общественного транспорта. Всего по Рязани будет создано более 3 400 парковочных мест, в том числе – на 15 улицах в Железнодорожном округе. Как пояснил руководитель префектуры Олег Морозов, на территории района эта работа запланирована на будущий год.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 93 (5380) от 25 мая 2017 года
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