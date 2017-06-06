Безопасность превыше всего

Вот-вот у школьников начнутся летние каникулы. В эти дни особую актуальность приобретает безопасность на улицах и дорогах областного центра. Велосипедные прогулки, катание на скейтбордах, популярных сегодня самокатах должны быть максимально безопасными для детей и подростков. Для того чтобы летний отдых в городе принес только положительные эмоции и воспоминания, сотрудники префектуры района организовали встречи школьников и представителей областного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Лекция для школьников о безопасности дорожного движения состоялась накануне и в школе №19/25 имени вице-адмирала В.М. Головнина.

«Самая главная задача для взрослых – научить детей быть ответственными и грамотными не только как учеников в школе, но и как участников дорожного движения, – уверен префект Железнодорожного района Олег Морозов. – Наша профилактическая работа может значительно снизить травматизм детей на дорогах».

Во время лекции сотрудники инспекции особое внимание уделяют правилам перехода на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, изучению основных средств защиты, предметов, позволяющих юным участникам дорожного движения быть заметными на дороге, особенно в темное время суток. На занятии в школе №19/25 школьникам вручили световозвращающие браслеты – так называемые фликеры и наглядно продемонстрировали их действие.