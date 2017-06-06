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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Памяти героя

00:01 / Общество
В селе Пехлец Кораблинского района состоялись 16-е межрегиональные соревнования по спортивному туризму «Школа безопасности»
Памяти героя

Учащиеся продемонстрировали строевую и общефизическую подготовку, навыки стрельбы, сборки-разборки автоматического оружия и преодоления веревочных переправ, умение метать гранаты, а также знания истории края. Ну а на финише ребят ждали призы и ценные подарки от регионального УФСБ, ЦСН «Альфа» и минспорта Рязанской области, а также вкусный солдатский обед из настоящей полевой кухни.

Состязания прошли при непосредственном участии ветеранов и действующих сотрудников УФСБ России по Рязанской области и центра специального назначения «Альфа». Посвящены они были памяти Владимира Соловова – уроженца села, майора подразделения специального назначения ФСБ России «Альфа», погибшего в 1995 году при освобождении больницы в г. Буденновск.

Ветераны ЦСН «Альфа» рассказали школьникам о подробностях последнего боя Владимира Соловова. 17 июня 1995 года майор Соловов возглавлял спецгруппу спецназовцев, которая проводила операцию по освобождению заложников, захваченных боевиками Шамиля Басаева в больнице города Буденновска. Бой в отрыве от основной группы длился полчаса. Прикрыв своих товарищей, Владимир Викторович дал им возможность выйти из-под огня. После ранения он продвинулся метров на двадцать-двадцать пять, залег за дерево, начал делать себе перевязку, и в этот момент был убит пулей в сердце. Его бронежилет оказался пробитым в нескольких местах.

За боевые заслуги и проявленный героизм майор Соловов награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Хованском кладбище города Москвы. В Буденновске, на том месте, где сотрудник «Альфы» ушел в вечность, установлен поминальный крест.

Именем майора Владимира Соловова названа средняя школа в поселке Пехлец Кораблинского района Рязанской области. На его малой родине проводятся ежегодные межрегиональные детско-юношеские соревнования «Школа безопасности и туризма», известные как Пехлецкая зарница.

Ветераны и действующие сотрудники «Альфы» опекают семью Солововых. Отец Владимира, Виктор Архипович (Почетный гражданин Кораблинского района), и мама, Мария Григорьевна, всегда встречают их как дорогих гостей. Жена Владимира, Татьяна Станиславовна, работает в Фонде социально-экономической реабилитации сотрудников и ветеранов спецслужб и правоохранительных органов «Альфа-Центр». Сын Максим учится в МГИМО – университете МИД России. Туда же после окончания школы поступила его сестра Катя.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 93 (5380) от 25 мая 2017 года
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