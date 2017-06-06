Зачем городу марафоны?

Совсем недавно в областном центре состоялось беспрецедентное в современной истории города событие: одномоментно в Рязань приехало несколько сотен туристов из более чем ста российских городов. Точнее – 348 представителей 28 субъектов России решили провести выходные дни не где-нибудь, а именно в Рязани.

Кто-то из них пробыл в областном центре только воскресенье, некоторые решили познакомиться с городом поближе и остановились в одной из рязанских гостиниц. Люди ехали не только из ближайшего к нам Подмосковья. Рязань встречала гостей из Ульяновской области, из Чувашии, Ярославля, Санкт-Петербурга, Воронежа, Брянска, многочисленные делегации приехали к нам из Тулы и Тамбова, добрались к нам из Вологды и Краснодара, приехали из Кирова, Калуги, Твери. Согласитесь, мало какое событие может преподнести такой подарок для развития въездного туризма. Примечательно, что и само событие, ради которого в Рязань приехали туристы со всех уголков центральной, и не только, России, способствовало тому, чтобы показать город во всей красе, чтобы осталось желание приехать к нам еще раз – действо проходило в исторической части, вокруг главной достопримечательности областного центра – Рязанского кремля.

Это событие прошло, как и все в жизни. Но еще несколько дней после социальные сети всемирной паутины пестрели постами и фотографиями Рязани и ее достопримечательностей. Если кто-то ведет статистику упоминаний названия нашего города в Интернете, то нет сомнений, что в эти дни слово «Рязань» употреблялось максимально часто. И что важно: город «звучал» не в связи с какой-нибудь крупной аварией, катастрофой, политическим казусом, то есть не в негативном, а позитивном контексте.

Вот несколько примеров. Дмитрий Назаров из Москвы на своей странице в ВКонтакте написал: «Смотался на родину отца, миллион лет не был в Рязани, очень красивый город, пахнет историей!». Дарья Шикунова из Реутова пишет: «Как-то у меня изменилось мнение о Рязани. Чистый город, много молодежи, красивый центр». Александр Шевченко из Зеленограда: «Рязань – столица ВДВ, давно хотел сюда приехать, поэтому забеги – это отличная возможность совмещать приятное с полезным!». «Мы всей семьей пробежали полумарафон «Рязанский кремль» в столице ВДВ Рязани. Дочки бежали детскую дистанцию 500 метров. Я бежала забег-спутник на 10 км, а Женя – максимальную дистанцию полумарафона 21 км 97,5 метра. У взрослых старт был общий. Горжусь нами! Мы молодцы!» – пишет Раида Титова из Владимира.

Ну, вот мы и подошли к тому, чтобы сказать пару слов о самом событии. Это был не гастрономический праздник, не съезд волонтеров или предпринимателей. Почти тысяча человек (более 500 – жители нашей области, и их мнение о родном городе тоже очень важно) собрались для того, чтобы пробежать по центральным улицам Рязани 21 километр, пообщаться с единомышленниками – любителями активного образа жизни. А заодно погулять по городу, побывать в его музеях, посидеть в кафешках и выпить кофе с пирожным, в общем, с пользой для здоровья и кругозора провести выходные. Впервые в Рязани прошел полумарафон «Рязанский кремль», и с первого раза он привлек такое внимание к городу.

«До Рязани всегда все доходит с некоторым опозданием, и беговая движуха не исключение, но тем не менее вот и у нас наконец-то состоялся первый настоящий полумарафон. Надеюсь, событие превратится в ежегодный качественный полумарафон (а может быть, и марафон, почему нет?)» – это пост уже рязанца, Алексея Гусева. Легкоатлет прав во всем: многие российские города не первый год используют любовь соотечественников к спорту и бегу в частности, давно проводят подобные забеги, тем самым формируя положительные образы своих регионов. Ведь более позитивно настроенных и благожелательных людей, чем спортсмены, трудно найти. Прав рязанец и в том, что нужно закрепляться на этом направлении и думать о более масштабном забеге. Марафоны собирают не сотни, а тысячи туристов, многие из которых с удовольствием снова и снова приезжают в города – организаторы подобных событий.