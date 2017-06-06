Радости дружбы

В рамках областного фестиваля национальных культур «Мы – народ России» пройдут праздники и встречи в новых форматах

С общения и сотрудничества начинаются лучшие дела. Тринадцать лет подряд в Рязанской области проходит областной фестиваль «Мы – народ России». С этого года благодаря поддер­жке из федерального бюджета у участников есть возможность не только чаще встречаться, но и помогать людям. О новых мероприятиях, которые уже состоялись и пройдут до конца года, рассказала заместитель директора Дома общественных организаций Татьяна Штонда.

Больше помощи – больше праздников

В этом году фестиваль «Мы – народ России» получил поддер­жку из федерального бюджета в рамках соглашения между правительством региона и Федеральным агентством по делам национальностей. Поэтому праздник стал более масштабным и статусным. Мы уже провели несколько мероприятий, и в планах – еще три встречи летом и осенью. Они пройдут на открытых площадках, чтобы поучаствовать и познакомиться с разными нациями смогли как можно больше рязанцев.

Любовь к родной культуре – с детства

В марте в Доме общественных организаций впервые состоялся межнациональный фестиваль-конкурс юных талантов. К нам приезжали ребята из Пронского, Скопинского и других районов – армяне, таждики, украинцы, татары, немцы, цыгане в возрасте от 5 до 13 лет. С ними выступили и дети от фонда народных художественных традиций «Рязанский оберег» и местного казачества. Каждый из них показывал свою культуру: выходил в национальном костюме, читал стихи на родном языке или рассказывал об обычаях своего народа. Получился красочный вечер с танцами и музыкой, всем ребятам мы вручили призы и пригласили их на научно-познавательное шоу.

Особые гости

В апреле родители и дети из национальных диаспор ездили в гости к подопечным районных домов-интернатов для престарелых и инвалидов. 21 апреля они побывали в Шиловском районе, 25 – в Михайловском и 27 – в Скопинском. С нами ездили представители министерства по делам территориальных образований и общественных объединений и самодеятельные артисты. Мы провели концерты с танцевальными номерами, стихами и песнями на разных языках, передали зрителям памятные подарки. А ребята из движения «Волонтеры Победы» вручили им георгиев­ские ленточки в честь предстоящего Дня Победы. Все были растроганы до слез – такое общение бесценно!

Парный выход

К Дню семьи, любви и верности в рамках фестиваля «Мы – народ России» в Рязани впервые пройдет праздник моно- и межнациональных семей. Участниками станут пары, где один или оба супруга – члены национальной диаспоры, имеющие детей. Они должны будут рассказывать о себе, участвовать в конкурсах и показывать номера с народным колоритом. Мы проведем его в воскресенье, 9 июля, в каком-либо городском парке или сквере. Ждем, что горожане придут к нам со своими семьями знакомиться и общаться.

Разделим трапезу

Еще одна наша мечта – фестиваль-конкурс национальной кухни. Друзья из национальных общин уже прославились на различных праздниках благодаря своим кулинарным талантам. Плов, лепешки, выпечка, травяные напитки – чего только они не умеют! По плану, этот праздник состоится в одном из муниципальных районов – сможете и угоститься, и узнать рецепты, и подружиться.

За верность друзьям

Фестиваль завершится в октябре конкурсом художественного и декоративно-прикладного творчества. И дети, и взрослые смогут представить на суд жюри свои картины, вышивку, резные и многие другие работы. А в декабре все мы соберемся в Доме общественных организаций для подведения итогов года. Самые яркие, инициативные и творческие участники фестиваля «Мы – народ России» получат достойные награды. И в этом году мы впервые планируем вручить премии за вклад в гармонизацию межнациональных отношений. Добрососедство и дружбу надо поощрять, и мы надеемся, что за год познакомимся со множеством хороших людей разных национальностей!