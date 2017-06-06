Подарить надежду

В Рязани вновь распустился «Белый цветок»

В сквере около рязанского Дворца молодежи состоялся праздник милосердия и благотворительности «Белый цветок». Его организаторы – благотворительный фонд поддержки онкобольных «Я остаюсь» и Рязанская епархия при поддержке регионального правительства.

В этот день в сквере горожан встречали девушки в костюмах сестер милосердия. Они дарили пришедшим на праздник живые и бумажные белые цветы, открытки и броши из лент в виде цветов. Здесь же проводились интересные мастер-классы для детей и взрослых: желающие могли научиться рисовать на воде, делать открытки и букеты из конфет. Гостям праздника предлагали попробовать монастырский чай и поиграть в городки. А вот малышам больше всего были интересны познавательное шоу, бесплатные батут и аквагрим. Для зрителей в сквере выступила кавер-группа «Балалайка 62», исполнив известные и любимые всеми народные песни.

В это время непосредственно во Дворце молодежи проходила благотворительная ярмарка. В подготовке к ней участвовали и многие рязанцы. Они заранее приносили на ярмарку поделки и сувениры, которые сделали сами. А вырученные от продажи этих вещей средства полностью пошли на благотворительность.

Тем временем на сцене Дворца молодежи шел концерт, в котором выступили лучшие творческие коллективы города. Желающие его посмотреть заполнили весь зрительный зал.

Праздник милосердия и благотворительности посетили митрополит Рязанский и Михайловский Марк, заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, министр образования региона Ольга Щетинкина, министр социальной защиты населения региона Денис Боков.

«В этом году нас с вами снова собрал «Белый цветок», – отметил митрополит Марк. – Сейчас мы видим, как пробуждается природа, как зарождается новая жизнь. Поля и луга наполняются светом и радостью. Однако этой радости часто бывают лишены те, кто оказался прикован к постели. Болезнь – это страшное слово, но вовсе не приговор. И мы с вами можем помочь подарить больным людям радость и надежду».

Елена Буняшина поблагодарила организаторов праздника и тех, кто на него пришел, за то, что они таким образом смогли откликнуться на боль другого человека. По ее словам, акция «Белый цветок» дает возможность людям подарить себя другим.

Как рассказала руководитель благотворительного фонда «Я остаюсь» Наталья Ляляева, на все собранные в ходе праздника средства будет приобретено медицинское оборудование для Рязанского областного онкологического диспансера и детской областной больницы им. Н.В. Дмитриевой.

В России такие Дни начали проводить в 1911 году. Спустя чуть больше века традиции проведения таких благотворительных праздников стали активно возрождаться во многих городах. Все больше людей, готовых откликнуться на чужую боль, принимают участие в подобных акциях.