Конструктивный диалог

Глава региона встретился с членами Общественной палаты региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов отметил, что Общественная палата региона, с одной стороны, представляет интересы жителей, а с другой стороны, помогает разъяснять мотивы принятия властью тех или иных решений.

«Вы рассматриваете вопросы, затрагивающие жизнедеятельность людей: развитие инфраструктуры муниципалитетов, улучшение предоставления качества услуг в здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, анализируете экологическую ситуацию, патриотическую работу с молодежью, обсуждаете проблемные вопросы, которые существуют в обществе», – подчеркнул Николай Любимов.

Встречи главы региона с общественностью постоянны в его рабочем графике.