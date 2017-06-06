За законность и правопорядок

Новый состав Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области приступил к работе

Кандидатуры членов ОНК прошли строгий отбор и были утверждены Общественной палатой Российской Федерации. Члены ОНК нового состава были делегированы общественными организациями «Офицеры России», «Союз Чернобыль», «Боевое братство» и другими.

Новые члены ОНК выбрали своего председателя – им стал А.Я. Гришко, возглавлявший в прошлом Академию ФСИН, а затем работавший Уполномоченным по правам человека в Рязанской области. Его заместителем стал генеральный директор ИД «Комсомольская правда – Рязань» Н.П. Мальцев.В новый состав региональной ОНК вошли А.В. Дворцов, Н.А. Заводов, А.А. Фролов, Ю.В. Чернышов.

На первом заседании перед новыми членами комиссии выступили заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области В.Н. Коробкин и член Общественной палаты Рязанской области В.Ф. Боборыкин, возглавлявший региональную Общественную наблюдательную комиссию трех предыдущих составов.

Член Общественной палаты Российской Федерации О.Е. Воронова, входящая в состав Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК с правом совещательного голоса, вручила новым членам Общественной наблюдательной комиссии региона официальные удостоверения. В своем выступлении она высоко оценила работу рязанской ОНК предыдущих составов и призвала новых членов комиссии с честью выполнять свои обязанности в осуществлении задач общественного контроля за соблюдением законности и правопорядка в учреждениях, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.