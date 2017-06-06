16:12 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
136

За законность и правопорядок

00:01 / Общество
Новый состав Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области приступил к работе

Кандидатуры членов ОНК прошли строгий отбор и были утверждены Общественной палатой Российской Федерации. Члены ОНК нового состава были делегированы общественными организациями «Офицеры России», «Союз Чернобыль», «Боевое братство» и другими.

Новые члены ОНК выбрали своего председателя – им стал А.Я. Гришко, возглавлявший в прошлом Академию ФСИН, а затем работавший Уполномоченным по правам человека в Рязанской области. Его заместителем стал генеральный директор ИД «Комсомольская правда – Рязань» Н.П. Мальцев.В новый состав региональной ОНК вошли А.В. Дворцов, Н.А. Заводов, А.А. Фролов, Ю.В. Чернышов.

На первом заседании перед новыми членами комиссии выступили заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области В.Н. Коробкин и член Общественной палаты Рязанской области В.Ф. Боборыкин, возглавлявший региональную Общественную наблюдательную комиссию трех предыдущих составов.

Член Общественной палаты Российской Федерации О.Е. Воронова, входящая в состав Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК с правом совещательного голоса, вручила новым членам Общественной наблюдательной комиссии региона официальные удостоверения. В своем выступлении она высоко оценила работу рязанской ОНК предыдущих составов и призвала новых членов комиссии с честью выполнять свои обязанности в осуществлении задач общественного контроля за соблюдением законности и правопорядка в учреждениях, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 93 (5380) от 25 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Конструктивный диалог

Радости дружбы

Подарить надежду

Одна на всех
Представители разных народов почтили память погибших в годы Второй мировой войны
Подарить надежду
В Рязани вновь распустился «Белый цветок»
Ольга Драган
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Городские цветы
В Рязани возрождаются прежние традиции по озеленению города
Валентина Севостьянова
Общество
Конвейер полезных идей
Лучшие молодежные социально значимые проекты Рязанской области получат премии на реализацию
Елена Серебрякова
Вести районов
Вести районов
Общество
Два потока знаний
Выпускники школ и ссузов Рязанской области прошлых лет смогут сдать ЕГЭ только в резервные дни
Татьяна Клемешева
Общество
Проблемы по списку
Глава региона Николай Любимов провел личный прием граждан
Вероника Шелякина
Из официальных источников
От «Архимеда»
Проекты Рязанской области отмечены медалями Московского международного салона
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Книги с историей
Знатоки печатного слова России и Беларуси собрались в Рязани, чтобы поделиться знаниями о раритетах
Ирина Сизова
Общество
Вопросы денежные, дорожные, выборные
Их рассмотрела на очередном заседании областная Дума
Татьяна Железнова
Общество
Мирным путем
Необходимо развивать медиацию для решения конфликтов
Ольга Драган
Общество
Точки зрения
Общество
Развитие продолжено
Общественная палата региона представила доклад о состоянии гражданского общества в Рязанской области за 2016 год
Ольга Драган
Общество
Одна на всех
Представители разных народов почтили память погибших в годы Второй мировой войны
Общество
Подарить надежду
В Рязани вновь распустился «Белый цветок»
Ольга Драган
Общество
Радости дружбы
В рамках областного фестиваля национальных культур «Мы – народ России» пройдут праздники и встречи в новых форматах
Татьяна Клемешева
Общество
Аллеи памяти
были заложены в районах Рязанской области
Ольга Драган
Общество
Боевой настрой
В Рязани состоялся II инклюзивный турнир по стрельбе из пневматической винтовки
Собственная информация
Город и мы
За порядком следим сообща
В районе создано семь отрядов народных дружинников
Светлана Максимова
Город и мы
Важные решения – под общественный контроль
Светлана Максимова
Город и мы
Платные парковки в Железнодорожном районе появятся в будущем году
Светлана Максимова
Город и мы
Безопасность превыше всего
Светлана Максимова
Общество
Памяти героя
В селе Пехлец Кораблинского района состоялись 16-е межрегиональные соревнования по спортивному туризму «Школа безопасности»
Вячеслав Астафьев
Авторская колонка
Зачем городу марафоны?
Светлана Максимова
Общество
Дорогие сердцу встречи
Рязанская школа № 51 собрала ветеранов пионерского движения и руководителей детских организаций
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Память
Девчонка с мальчишеским характером
Два года назад ушла из жизни известный рязанский журналист Оксана Гоенко
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы