Инициатива приветствуется

Форум добровольцев Рязанской области объединил неравнодушных и активных людей

Он проходил в Рязани впервые и собрал около 700 добровольцев. Начался форум с пленарного заседания, на котором говорили о влиянии добровольчества на развитие гражданского общества.

В разговоре приняли участие вице-губернатор региона Сергей Филимонов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Лариса Тюрина, министр молодежной политики, физкультуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Елена Козак, директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина и президент Национальной ассоциации развития образования «Тетрадка дружбы» Ольга Зубкова. Все они говорили о необходимости привлекать к «добрым делам» как можно большее количество людей, особенно предпенсионного и пенсионного возраста. Такая практика уже имеет название «серебряное волонтерство» и помогает пожилым людям самореализовываться и общаться.

В первый день форума добровольцы работали в пяти секциях, посвященных патриотическому движению, пропаганде здорового образа жизни, охране природы, социальной работе и действиям при чрезвычайных ситуациях.

Для участников форума был организован и «круглый стол», посвященный взаимодействию органов государственной власти и социально ориентированных НКО по использованию волонтерских ресурсов.

За два дня работы форума добровольцы смогли общаться и обменяться опытом в рамках семинаров, дискуссионных и образовательных площадок. Всего, по данным правительства региона, более 12 тысяч жителей области участвуют в волонтерском движении.