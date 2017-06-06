Аллеи памяти

были заложены в районах Рязанской области

Инициировало акцию, посвященную памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, министерство природопользования региона. Участие в посадке деревьев приняли сотни добровольцев.

В общей сложности жителями региона высажено более шести тысяч зеленых насаждений. К примеру, в Пронском районе почтили память павших героев в Великой Отечественной войне закладкой дубовой и каштановой аллей. В Рязанском районе к Дню Победы заложены ясеневые, каштановые, кленовые, липовые и еловые аллеи. А жителям поселка Сапожок о погибших на фронтах войны будут напоминать красавицы-ели.

В этом году, как и в прошлом, участникам – добровольцам в посадке деревьев – помогали профессионалы – сотрудники лесничеств. Как отмечают участники акции, посаженные аллеи не только сделают Рязанскую область краше, но и через десять, пятьдесят, сто лет будут напоминать о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.