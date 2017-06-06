Боевой настрой

В Рязани состоялся II инклюзивный турнир по стрельбе из пневматической винтовки

Он был посвящен памяти павших воинов-рязанцев. Организовали турнир Рязанская региональная общественная организация «ИВПК «Десантное Братство» и Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области при поддержке Фонда помощи детям «ПроДетство».

Участниками соревнования стали команды школы № 10 города Рязани, Солотчинской школы-интерната, Рязанской школы-интерната и Центра образования «Дистанционные технологии».

На церемонии открытия соревнований с приветственным словом выступили депутат Рязанской городской Думы Игорь Яшин, член Общественного совета УФССП России по Рязанской области Сергей Живикин, исполнительный директор фонда помощи детям «ПроДетство» Инна Сучкова, председатель РРОО «ИВПК «Десантное Братство» Геннадий Игнатов. На турнире присутствовали ветераны СОБРа, группа быстрого реагирования УФССП России по Рязанской области и курсанты РВВДКУ.

Лучшими в командном зачете стали представители Солотчинской школы-интерната, на втором месте команда школы № 10 города Рязани, третьей стала команда Рязанской школы-интерната. Все участники турнира были награждены грамотами и памятными призами, предоставленными Фондом помощи детям «ПроДетство» и гипермаркетом «Глобус».

В завершение турнира состоялся концерт вокальной группы «Контакт», а затем школьников угостили солдатской кашей, приготовленной поварами 137-го парашютно-десантного полка.