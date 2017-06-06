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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Одна на всех

00:01 / Общество
Представители разных народов почтили память погибших в годы Второй мировой войны
Одна на всех

В рязанском Дворце молодежи состоялся «круглый стол» «Одна на всех!», посвященный 72-й годовщине Победы против фашизма. Встреча прошла по инициативе городского Центра межнациональных культур в рамках муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017-2020 годы.

Среди участников были представители армянской, азербайджанской, белорусской, еврейской, татарской, узбекской, украинской и других национальных общественных организаций Рязани.

Встреча началась с минуты молчания в честь воинов, павших на полях сражений в годы Второй мировой войны. В рамках «круглого стола» состоялось подключение к Всероссийскому скайп-марафону в честь Дня Победы. Модератором акции выступил председатель Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию узбекской культуры «Узбекистан» Б.Р. Аминов.

Состоялось подведение итогов конкурса детского рисунка «Мы вместе! Дети за мир!». В неформальной обстановке за чаепитием каждый участник рассказал о событиях военных лет, о родных и близких, о роли каждой семьи, каждого народа в войне 1941-1945 годов. Дети и взрослые читали стихи, хором исполнили всеми любимую «Катюшу». А на «фронтовых полянах» артисты группы «Все свои» узбекской некоммерческой культурной автономии «Алмаз» исполнили песни военных лет.

Зулайхо Кадирова

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 93 (5380) от 25 мая 2017 года
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