Общественная палата региона представила доклад о состоянии гражданского общества в Рязанской области за 2016 год

Развитие продолжено

Общественная палата региона представила доклад о состоянии гражданского общества

в Рязанской области за 2016 год

В этом объемном документе рассмотрены детально все аспекты общественной жизни региона. В докладе проанализирована информация, предоставленная общественными объединениями, структурами законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. При составлении доклада учитывались мнения экспертов, обзоры местной прессы, материалы социологических исследований.

Представляя доклад на расширенном пленарном заседании, секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина отметила: «В 2016 году Рязанская область продолжила динамичное и поступательное развитие».

Четкое взаимодействие

В докладе о состоянии гражданского общества подчеркивается: реализация Майских указов Президента В.В. Путина находилась в центре внимания Общественной палаты области. В связи с этим многие проблемы развития региона рассматривались на ее заседаниях сквозь призму именно их исполнения.

В свою очередь, региональная власть стремилась опираться в своей деятельности на ресурсы гражданской активности. Одним из примеров такого взаимодействия стало создание Центра поддержки муниципальных инициатив, который объединил усилия общественности и местной власти для реализации десятков проектов, предложенных населением области.

В прошлом году продолжили развитие общественные советы. Напомним, они созданы при всех центральных исполнительных органах государственной власти региона. В них входят представители общественных организаций.

Право выбора

Важным политическим событием прошлого года стали выборы в Государственную Думу РФ. Предвыборный процесс проходил четко, организованно, в штатном режиме.

В докладе отмечено, что в избирательной практике были применены некоторые новации. Так, 22 мая 2016 года партия «Единая Россия» провела по всей стране единый день предварительного голосования. В Рязанской области работал 201 участок. Прийти и отдать свой голос могли все граждане, независимо от партийной принадлежности. На участках присутствовали 126 наблюдателей. Гражданам предлагалось выбрать претендентов из 28 кандидатов, зарегистрированных по единому федеральному списку и двум одномандатным избирательным округам. По результатам выборов, состоявшихся в сентябре 2016 года, в Государственную Думу РФ избрали Андрея Макарова, Андрея Красова и Елену Митину.

Общественная жизнь

Общественная палата Рязанской области оставалась одной из основных дискуссионных площадок региона, объединяющих широкий спектр общественных интересов.

Члены Общественной палаты приняли активное участие в обсуждении проекта регионального законопроекта «Об отдель­ных вопросах организации и осуществления общественного контроля в Рязанской области». Напомним: он направлен на эффективное взаимодействие органов государственной власти и общества, определяет цели и задачи общественного контроля, порядок проведения проверок. Документом обозначен круг объектов общественного контроля: это органы государственной власти региона, органы мест­ного самоуправления, государственные и муниципальные организации. Впоследствии предложения, высказанные членами региональной Общественной палаты, были учтены депутатами.

Заместитель секретаря Общественной палаты региона, профессор кафедры журналистики, руководитель Центра региональных проектов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, доктор филологических наук Ольга Воронова стала представителем Рязанской области в Общественной палате РФ.

В прошлом году в области активно действовали и другие авторитетные общественные структуры – прежде всего, региональный штаб Общероссийского народного фронта. Осуществляли свою деятельность Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка, впервые приступил к работе Уполномоченный по защите прав предпринимателей, Уполномоченный по правам студентов.

Наряду с Общественным молодежным парламентом работали молодежное правительство Рязанской области и молодежные администрации муниципальных образований. В прошлом году на территории региона зарегистрирована 31 общественная организация.

Не остались в стороне

В прошлом году трагически погибли дети во время летнего отдыха в Карелии. В связи с этим члены Общественной палаты Николай Плетнев, Валерий Протасов, Ольга Воронова приняли активное участие в работе областной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха детей. Они выезжали с инспекционными поездками, осуществляли общественный контроль за соблюдением условий безопасности в летних лагерях.

Члены Общественной палаты региона не остались равнодушными и к трагедии людей, пострадавших во время взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме, расположенном в Осеннем переулке города Рязани. Секретарь палаты Наталья Гришина обратилась к рязанцам с предложением перечислить средства на официальный счет, открытый для поддержки пострадавших при взрыве.

Культурная среда

В докладе отражено, что сфера культуры в регионе продолжает развиваться. В частности, в прошлом году в Касимове и Сасове открылись новые кинотеатры. В кинозале культурно-досугового центра «Октябрь» в Рязани устанавлено оборудование для людей с нарушением слуха. В Касимове открылся Центр культурного развития, в Батуринском сельском поселении Рыбновского района – библиотека нового типа, в Ухолове – многофункциональный Дом культуры.

Рязанцы приняли участие в народном проекте «Мы родом из России». В его рамках шел сбор средств на воссоздание объекта культурного наследия регионального значения «Дом Хвощинских». В проекте приняли участие члены Общественной палаты региона и другие общественные организации, коллективы предприятий, спонсоры, простые рязанцы. На конец 2016 года было собрано 600 тысяч рублей. Работа по реализации проекта продолжается.

Была продолжена работа по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь» – самого крупного в России. На его территории, занимающей 46 тысяч гектаров, расположено 42 населенных пункта. Эта тема тоже стала поводом для рассмотрения на заседаниях Общественной палаты.

Работа с молодежью

Рязанская область активно включилась в работу по созданию регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В нашем регионе начало развиваться и новое всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». Рязанская область избрана одним из 6 пилотных регионов России, где будет отрабатываться новая модель военно-патриотической работы с детьми и подростками.

Активную работу в регионе вело Рязанское отделение Российского военно-исторического общества. При его непосредственном участии были проведены патриотический форум «Наука побеждать», посвященный 240-летию выдающегося мореплавателя, уроженца рязанской земли В.М. Головнина, региональные мероприятия, посвященные 75-летию начала Великой Отечественной войны, 100-летию Брусиловского прорыва, 75-летию начала первого контрнаступления советских войск под Москвой.

В докладе о состоянии гражданского общества говорится и о работе школы допризывной молодежи «Солдаты будущего». В прошлом году в ней прошли обучение более 1200 старшеклассников и учащихся среднеспециальных учебных заведений.

***

Члены Общественной палаты региона сошлись во мнении, что представленный в ежегодном докладе анализ ситуации в обществе позволяет выделить основные социальные проблемы, которые будут учтены при планировании дальнейшего взаимодействия региональной Общественной палаты и правительства области.

Ольга Драган

В этом объемном документе рассмотрены детально все аспекты общественной жизни региона. В докладе проанализирована информация, предоставленная общественными объединениями, структурами законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. При составлении доклада учитывались мнения экспертов, обзоры местной прессы, материалы социологических исследований.

Представляя доклад на расширенном пленарном заседании, секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина отметила: «В 2016 году Рязанская область продолжила динамичное и поступательное развитие».

Четкое взаимодействие

В докладе о состоянии гражданского общества подчеркивается: реализация Майских указов Президента В.В. Путина находилась в центре внимания Общественной палаты области. В связи с этим многие проблемы развития региона рассматривались на ее заседаниях сквозь призму именно их исполнения.

В свою очередь, региональная власть стремилась опираться в своей деятельности на ресурсы гражданской активности. Одним из примеров такого взаимодействия стало создание Центра поддержки муниципальных инициатив, который объединил усилия общественности и местной власти для реализации десятков проектов, предложенных населением области.

В прошлом году продолжили развитие общественные советы. Напомним, они созданы при всех центральных исполнительных органах государственной власти региона. В них входят представители общественных организаций.

Право выбора

Важным политическим событием прошлого года стали выборы в Государственную Думу РФ. Предвыборный процесс проходил четко, организованно, в штатном режиме.

В докладе отмечено, что в избирательной практике были применены некоторые новации. Так, 22 мая 2016 года партия «Единая Россия» провела по всей стране единый день предварительного голосования. В Рязанской области работал 201 участок. Прийти и отдать свой голос могли все граждане, независимо от партийной принадлежности. На участках присутствовали 126 наблюдателей. Гражданам предлагалось выбрать претендентов из 28 кандидатов, зарегистрированных по единому федеральному списку и двум одномандатным избирательным округам. По результатам выборов, состоявшихся в сентябре 2016 года, в Государственную Думу РФ избрали Андрея Макарова, Андрея Красова и Елену Митину.

Общественная жизнь

Общественная палата Рязанской области оставалась одной из основных дискуссионных площадок региона, объединяющих широкий спектр общественных интересов.

Члены Общественной палаты приняли активное участие в обсуждении проекта регионального законопроекта «Об отдель­ных вопросах организации и осуществления общественного контроля в Рязанской области». Напомним: он направлен на эффективное взаимодействие органов государственной власти и общества, определяет цели и задачи общественного контроля, порядок проведения проверок. Документом обозначен круг объектов общественного контроля: это органы государственной власти региона, органы мест­ного самоуправления, государственные и муниципальные организации. Впоследствии предложения, высказанные членами региональной Общественной палаты, были учтены депутатами.

Заместитель секретаря Общественной палаты региона, профессор кафедры журналистики, руководитель Центра региональных проектов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, доктор филологических наук Ольга Воронова стала представителем Рязанской области в Общественной палате РФ.

В прошлом году в области активно действовали и другие авторитетные общественные структуры – прежде всего, региональный штаб Общероссийского народного фронта. Осуществляли свою деятельность Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка, впервые приступил к работе Уполномоченный по защите прав предпринимателей, Уполномоченный по правам студентов.

Наряду с Общественным молодежным парламентом работали молодежное правительство Рязанской области и молодежные администрации муниципальных образований. В прошлом году на территории региона зарегистрирована 31 общественная организация.

Не остались в стороне

В прошлом году трагически погибли дети во время летнего отдыха в Карелии. В связи с этим члены Общественной палаты Николай Плетнев, Валерий Протасов, Ольга Воронова приняли активное участие в работе областной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха детей. Они выезжали с инспекционными поездками, осуществляли общественный контроль за соблюдением условий безопасности в летних лагерях.

Члены Общественной палаты региона не остались равнодушными и к трагедии людей, пострадавших во время взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме, расположенном в Осеннем переулке города Рязани. Секретарь палаты Наталья Гришина обратилась к рязанцам с предложением перечислить средства на официальный счет, открытый для поддержки пострадавших при взрыве.

Культурная среда

В докладе отражено, что сфера культуры в регионе продолжает развиваться. В частности, в прошлом году в Касимове и Сасове открылись новые кинотеатры. В кинозале культурно-досугового центра «Октябрь» в Рязани устанавлено оборудование для людей с нарушением слуха. В Касимове открылся Центр культурного развития, в Батуринском сельском поселении Рыбновского района – библиотека нового типа, в Ухолове – многофункциональный Дом культуры.

Рязанцы приняли участие в народном проекте «Мы родом из России». В его рамках шел сбор средств на воссоздание объекта культурного наследия регионального значения «Дом Хвощинских». В проекте приняли участие члены Общественной палаты региона и другие общественные организации, коллективы предприятий, спонсоры, простые рязанцы. На конец 2016 года было собрано 600 тысяч рублей. Работа по реализации проекта продолжается.

Была продолжена работа по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь» – самого крупного в России. На его территории, занимающей 46 тысяч гектаров, расположено 42 населенных пункта. Эта тема тоже стала поводом для рассмотрения на заседаниях Общественной палаты.

Работа с молодежью

Рязанская область активно включилась в работу по созданию регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В нашем регионе начало развиваться и новое всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». Рязанская область избрана одним из 6 пилотных регионов России, где будет отрабатываться новая модель военно-патриотической работы с детьми и подростками.

Активную работу в регионе вело Рязанское отделение Российского военно-исторического общества. При его непосредственном участии были проведены патриотический форум «Наука побеждать», посвященный 240-летию выдающегося мореплавателя, уроженца рязанской земли В.М. Головнина, региональные мероприятия, посвященные 75-летию начала Великой Отечественной войны, 100-летию Брусиловского прорыва, 75-летию начала первого контрнаступления советских войск под Москвой.

В докладе о состоянии гражданского общества говорится и о работе школы допризывной молодежи «Солдаты будущего». В прошлом году в ней прошли обучение более 1200 старшеклассников и учащихся среднеспециальных учебных заведений.

***

Члены Общественной палаты региона сошлись во мнении, что представленный в ежегодном докладе анализ ситуации в обществе позволяет выделить основные социальные проблемы, которые будут учтены при планировании дальнейшего взаимодействия региональной Общественной палаты и правительства области.