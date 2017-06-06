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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Точки зрения

00:01 / Общество

05-23-06 Вице-губернатор
Сергей Филимонов:

– Доклад о состоянии гражданского общества в Рязанской области всесторонне отражает действительность, а замечания, которые в нем указаны относительно работы органов госвласти, местного самоуправления, справедливы и в дальнейшем будут исправляться. Отдельные темы мы уже обсудили с главами администраций городов и районов.

Об общественном контроле. Считаю, что сегодня перед нами стоит задача его развития. Пока не все у нас здесь полностью работает.

Немаловажно, что, наконец-то, мы перешли от обсуждений муниципальных (народных) инициатив к действиям. В этом году появилась государственная программа, которая поддерживает муниципальные инициативы. Однако нужно понимать, что важно не только выдвинуть инициативу, главное – работать над ее реализацией.

Сегодня мы участвуем в процессе передачи социально ориентированным некоммерческим организациям возможности предоставлять отдельные социальные услуги. Над этим работает координационный совет, мне поручено его возглавлять. Но процесс этот непростой, и вести его нужно под контролем и при участии Общественной палаты области.

05-23-05 Секретарь Общественной палаты региона
Наталья Гришина:

– Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Рязанской области за 2016 год стал уже восьмым опытом создания подобного документа. Он значителен не только по охвату различных сторон общественной жизни, но и по объему проведенного анализа. В нем дается большой массив информации, представленной общественными объединениями, НКО, органами госвласти и местного самоуправления, результатов социологических исследований, публикаций местной печати, мнений гражданских активистов и экспертного сообщества.

Подготовка и представление ежегодного доклада является не только действенным инструментом общественного контроля за деятельностью органов госвласти за прошедший год, но и показателем роста авторитета самой Общественной палаты региона.

При подготовке доклада был проведен системный анализ деятельности общественных советов при органах госвласти и местного самоуправления, мониторинг работы отраслевых министерств и ведомств с обращениями граждан.

05-23-04 Член Общественной палаты
Фаина Ситдикова:

– В Общественной палате Рязанской области отвечаю за работу комиссии по гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений. Межнациональное согласие в современных условиях – один из важных факторов развития и сохранения социальной стабильности. При главе региона в течение многих лет функционирует совет по гармонизации национальных и межконфессиональных отношений. Активно работают многие общественные советы – при Доме общественных организаций, при администрации города Рязани.

Принята программа «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рязанской области на 2015-2017 годы». В прошлом году проводился ежеквартальный мониторинг состояния межэтнических и межконфессиональных отношений, регулярно проходили встречи с представителями православных, мусульманских, еврейских общин, осуществлялось взаимодействие с Рязанской митрополией и Русской православной церковью.

В 2016 году на территории области проходили мусульманские религиозные праздники. Их организовывали руководители религиозных организаций. Совместно с представителями традиционных конфессий регулярно проводились мероприятия, направленные против проявления деструктивной деятельности тотальных и неязыческих сект.

Подспорьем для общественных организаций является грантовая поддержка. В 2016 году 11 НКО получили субсидию на сумму 250 тысяч рублей на реализацию межнациональных социально значимых проектов. Эти средства были направлены, к примеру, на реализацию таких проектов, как «Дни дружбы народов», «Интернациональный студенческий фестиваль», «Планета добрых друзей». Субсидии получили и казачьи организации.

Многие НКО активно участвуют в грантовых конкурсах. В прошлом году из 56 заявок поддержку получили 44 НКО. По итогам всероссийского конкурса по выделению грантов организациям, реализующим социально значимые проекты, – проекты по защите прав и свобод человека, победителями стали 4 НКО Рязанской области. Так, Касимовская национально-культурная автономия получила президентский грант (миллион рублей) на реализацию проекта «Малые города Центральной России как центры сохранения народной культуры и исторической границы».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 93 (5380) от 25 мая 2017 года
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