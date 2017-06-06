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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Проблемы по списку

00:01 / Общество
Глава региона Николай Любимов провел личный прием граждан
Автор фото: Вероника Шелякина | Проблемы по списку
Фото автора.

На личном приеме рязанцы просили оказать содействие в ремонте дорог, говорили о качестве строительства жилья и вопросах здравоохранения.

Жители поселков Заокское и Шумашь Марина Воробьева и Татьяна Устинкина рассказали Николаю Любимову о плохом состоянии автомобильной дороги Шумашь – Заокское – Коростово. Ее протяженность 15,1 километра. В селе Коростово располагается школа. Учеников ежедневно возят на занятия на школьном автобусе, которому приходится объезжать разбитые участки трассы по обочинам. Как сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев, провести ремонт дорожного полотна планируется до первого августа текущего года.

Надежда Батрак, председатель ТОС «Приокский-3», тоже попросила главу региона оказать содействие в ремонте дороги, расположенной в Рязани по 2-му Дачному переулку. Протяженность проблемного участка 75 метров. По словам Андрея Савичева, работы по ремонту дорожного полотна включены в план на 2017 год и будут выполнены до первого сентября.

Одно из обращений было связано с приобретением помещения для размещения фельдшерско-акушерского пункта в селе Берестянки Сасовского района. Как рассказал председатель совета депутатов Берестянского сельского поселения Сергей Перелыгин, действующий фельдшерско-акушерский пункт располагается в ветхом деревянном здании и капитальному ремонту не подлежит. Есть возможность выкупить помещение у собственника квартиры для размещения ФАП. Николай Любимов поручил министерству здравоохранения региона и главе Сасовского района в ближайшие 3-4 месяца предпринять меры по переносу социального объекта в пригодное для медицинской деятельности помещение, а также приобрести необходимое оборудование и мебель для оснащения фельдшерско-акушерского пункта.

Почетный гражданин Рязанской области, писатель Анатолий Говоров поблагодарил главу региона за личное внимание, которое он уделяет рязанцам, внесшим вклад в развитие региона. Николай Любимов отметил, что в этом году отмечается 80-летие Рязанской области, на праздничные мероприятия будут приглашены все, кто работал на благо региона. «В ближайшее время будет готова юбилейная медаль – символ того, что мы не забываем людей, которые многое сделали для процветания родного края», – подчеркнул Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 93 (5380) от 25 мая 2017 года
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