От «Архимеда»

Проекты Рязанской области отмечены медалями Московского международного салона

Министерство промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области информирует о том, что представители региона удостоены 14 медалей 20-го Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2017». Среди наград четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых медали.

Салон проводился в Москве при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства обороны РФ, Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В форуме приняли участие представители 20 государств и 40 регионов Российской Федерации. В экспозиции Рязанской области было представлено 68 инновационных проектов по таким направлениям, как импортозамещение, развитие ОПК, сельского хозяйства, энерго- и ресурсосбережения, космических технологий и роботизации. Разработка проектов велась при тесной кооперации специалистов промышленности и ученых вузов.

Большинство инициатив получило финансовую поддержку в рамках федеральных и региональных целевых программ.