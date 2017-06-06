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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Книги с историей

00:01 / Из официальных источников
Знатоки печатного слова России и Беларуси собрались в Рязани, чтобы поделиться знаниями о раритетах

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялись ежегодные чтения «Памятники книжной культуры». Они традиционно приурочены к Дню славянской письменности и культуры и посвящены в этом году 500-летию появления первой белорусской книги «Псалтирь». Она была отпечатана в 1517 году в Праге великим просветителем и первопечатником Франциском Скориной.

В связи с этой знаменательной датой чтения открыл доклад директора Национальной библиотеки Беларуси Романа Мотульского. Ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки, лауреат Макариевской премии Татьяна Исаченко рассказала участникам конференции о ренессансном характере творчества Франциска Скорины, о его связях с Русью и Святым Афоном.

Ученый, философ, просветитель XVI века Франциск Скорина был сыном белорусского народа и гражданином мира. Он родился в Полоцке, учился в Кракове и Падуе, печатал книги в Вильно и Праге, бывал на Руси. Своей судьбой он связал в единое целое славянский мир – неотъемлемую часть Европы, вступившей в эпоху Ренессанса. Сегодня в мире сохранилось чуть более 500 книг, изданных Франциском Скориной, в библиотеках Республики Беларусь хранится лишь 10 его книг. Поэтому сегодня Национальная библиотека Беларуси занимается возвращением книг просветителя на родину – в виде электронных копий.

Участниками конференции стали научные, музейные, библиотечные работники из Тамбова, Москвы, Воронежа, Рязани. Речь шла о редких книгах, напечатанных кириллической азбукой. Именно эта азбука в глубокой древности объединила славянские народы и позволила им приобщиться к мировой культуре. Об этом говорили, открывая конференцию, директор библиотеки имени Горького Н. Гришина, заместитель министра культуры и туризма Рязанской области М. Горожанова.

Старинные книги, напечатанные в прежние века кириллицей, есть во множестве российских и белорусских библиотек, всюду они с трепетом сохраняются, тщательно изучаются и остаются гордостью библиотечных фондов. О редких книгах Воронежского университета рассказала гостья из этого города Г. Ланцузская, о редком словаре, которым пользовался великий полководец А.В. Суворов, шла речь в докладе Н. Николаевой, представлявшей отдел редких книг Тамбовской областной библиотеки имени А.С. Пушкина. Главный научный сотрудник библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Николай Зубков обратился к фонду редких книг как к книговедческому источнику.

Поделились своими книжными сокровищами представители рязанских музеев, архивов и библиотек. Главный хранитель РИАМЗ Елена Шапилова рассказала о своем опыте изучения коллекции книг кириллической печати, принадлежащей музею. В ней сегодня без малого двести книг. Коллекцию удалось сохранить в советское время вопреки решениям власти об исключении «ненужных» церковных книг из фондов. Что это, если не профессиональный подвиг музейных работников?

Директор Рязанской епархиальной библиотеки Н. Моисеева рассказала на конференции историю только одной книги, преподнесенной недавно в дар гостьей из Москвы. Это минеи XVII века, по которым велись церковные службы в веке двадцатом. Самое удивительное, что эта книга принадлежала женщине, пережившей блокаду Ленинграда, и ее сохранили, сберегли в голодном и холодном городе. Один только этот факт делает книгу подлинным раритетом.

В епархиальной библиотеке более двух тысяч редких «кириллических» книг, а в фондах Рязанского историко-архитектурного музея–заповедника «Рязанский кремль» хранится всего одна книга, вышедшая на родине Ф. Скорины, которая была тогда частью Литовского государства. В муниципальных образованиях области самое внушительное количество редких книг представлено сегодня в Касимове.

У каждого века – свои редкие книги. На конференции главный библиотекарь отдела хранения основного фонда Рязанской библиотеки имени Горького Ирина Леонова представила коллекцию краеведческих документов, изданных в годы Гражданской войны. Они тоже уже вошли в историю книгопечатания. Их тоже будут хранить вечно.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 93 (5380) от 25 мая 2017 года
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