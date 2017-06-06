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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Вопросы денежные, дорожные, выборные

00:01 / Общество
Их рассмотрела на очередном заседании областная Дума

В числе центральных вопросов повестки дня – изменения в бюджет, поправки в областной закон о выборах губернатора, рекомендации региональному минтрансу по дорожному ремонту.

Доходная и расходная части областного бюджета увеличены почти на 153 млн. рублей, дополнительно поступающих из федерального бюджета. Из них 150 млн. – целевые средства на дорожную деятельность, остальное – субсидии из Пенсионного фонда РФ на оказание социальной помощи неработающим пенсионерам.

Кроме того, перераспределены и уточнены ассигнования на 2017 год по ряду расходных статей. Так, 48 млн. рублей дополнительно выделено на завершение строительства детского технопарка на месте бывшего кинотеатра «Дружба», 14 млн. рублей – на разработку проектной документации по развитию инфраструктуры моногородов. Также внесены изменения в расходы бюджета на 2018 год, необходимые для получения федерального софинансирования. В частности, 275 млн. рублей дополнительно заложено на программу социального и экономического развития населенных пунктов, в том числе на строительство четырех сельских домов культуры, двух ФОКов – в г. Спас-Клепики и р. п. Старожилово, здания БСМП в Рязани. Расходы увеличены в основном за счет сокращения профицита бюджета.

Во втором, окончательном чтении депутаты приняли изменения в областной закон о выборах губернатора. С момента первого чтения, прошедшего месяц назад, в законопроект внесено 33 поправки, 26 из которых подготовила областная избирательная комиссия. Большинство из них, как отметил председатель комитета по вопросам гос­устройства и местного самоуправления Алексей Просянников, направлено на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным и разработано по рекомендациям Центризбиркома России. Скорректированы положения, касающиеся сбора подписей, случаев признания подписей недостоверными, сроков некоторых избирательных действий и др.

Региональный парламент принял постановление о рекомендациях и поручениях по развитию дорожного хозяйства. Они сделаны по итогам «правительственного часа», прошедшего 27 апреля, когда на вопросы парламентариев по «дорожной» теме отвечал министр транспорта и автомобильных дорог области Андрей Савичев. В постановлении предлагается установить видеонаблюдение за проведением работ по наиболее значимым объектам, размещать в Интернете информацию о результатах контроля за качеством дорожного ремонта, прописан ряд других мер. Несколько поручений касается АО «Рязаньавтодор».

Аналогичным образом законодатели оформили и рекомендации уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе. Напомним: доклад бизнес-омбудсмена Егора Бурцева о работе за 2016 год вызвал критику депутатов. Ему советуют активизировать работу в Интернете, создавать сеть общественных помощников, инициировать реализацию в регионе проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 93 (5380) от 25 мая 2017 года
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