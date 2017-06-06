Два потока знаний

Выпускники школ и ссузов Рязанской области прошлых лет смогут сдать ЕГЭ только в резервные дни

В этом году государственная итоговая аттестация для девятиклассников пройдет с 26 мая до 30 июня, а одиннадцатиклассники сдадут ЕГЭ с 29 мая по 1 июля.

Все эти ребята будет считаться «первым потоком», который проходит выпускные испытания в основные дни. «Второй поток» – выпускники школ и учреждений среднего профессионального образования прошлых лет. Для них экзамены пройдут исключительно в резервные дни – с 20 июня до 1 июля. Об этом министр образования региона Ольга Щетинкина рассказала на брифинге, посвященном подготовке и проведению выпускных экзаменов в области.

Еще одно новшество этого года касается девятиклассников. Для них будут обязательными уже не два, а четыре экзамена. Помимо русского языка и математики, нужно будет пройти еще два испытания на выбор. Оценки за эти экзамены тоже будут влиять на отметки в аттестате. «На данный момент все ребята уже определились, что именно они хотят сдавать», – отметила Ольга Сергеевна.

В пункты сдачи придут 9400 девятиклассников и 4284 одиннадцатиклассников. Для 700 ребят с ограниченными возможностями здоровья оборудованы два пункта сдачи экзаменов на дому. Для ГИА в регионе созданы 139 пунктов, для ЕГЭ – 31 пункт. Каждый из них обеспечен видеонаблюдением: за ходом экзаменов будут следить специалисты ситуационных центров и Федеральной службы по надзору в сфере образования, а также аккредитованные онлайн-наблюдатели. Лично экзамены учеников 9 и 11 классов посетят более 900 наблюдателей – среди них студенты и представители Российского союза молодежи. В качестве наблюдателей в пункты проведения экзаменов приедут заместитель председателя правительства области Елена Буняшина и глава администрации Рязани Олег Булеков. Всего обеспечивать проведение итоговой аттестации в регионе будут около 8000 человек.

26 мая девятиклассники сдают предметы по выбору. ЕГЭ по математике пройдет на двух уровнях: базовый – 31 мая и продвинутый, для желающих продолжать обучение по профилю точных наук – 2 июня. Далее, 9 июня, состоится ЕГЭ по русскому языку. Экзаменационные работы будут проверять предметные комиссии из педагогов школ и ссузов, а также преподавателей высших учебных заведений, прошедших специальную подготовку. По данным областного министерства образования, самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ по выбору – общество­знание, история, физика, химия и биология.

При подготовке к ГИА и ЕГЭ министерство образования провело информационно-разъяснительную кампанию – классные часы для детей, психологические тренинги, а также муниципальные родительские собрания и онлайн-конференции. Регион готов к проведению выпускных экзаменов, отметила Ольга Щетинкина.