Городские цветы

В Рязани возрождаются прежние традиции по озеленению города

Второй раз по весне предприниматели города проводят благотворительную акцию по высадке роз. Накануне Дня предпринимателя восемьдесят представителей бизнеса снова занялись оформлением клумб, считая эту работу важной и необходимой.

Розы не только украшают городские скверы, но и меняют облик города, оказывают влияние на общее восприятие городского пространства. Кусты роз различных сортов и оттенков появились на улицах Вокзальной, Радищева, Горького, Московском шоссе. Всего вчера высажено 800 растений. Как считает предприниматель Татьяна Алексеева, их благородная красота никогда не выйдет из моды. Розы придают очарование любому уголку, вносят в городской ландшафт особую нотку.

Когда-то Рязань занимала первое место среди городов Центральной России по озеленению и благоустройству. Летом город утопал в зелени, в цветах, жители и гости Рязани вдыхали сладковатый запах лип. Работница треста озеленения, Почетный гражданин Рязани Анна Макарова более сорока лет занималась цветами, украшала ими городские клумбы и скверы. Она знала о них все: какой цветок и когда лучше посадить, кого к нему «подселить». И очень сожалела, что со временем цветов в городе стало меньше. Позже началось массовое уничтожение зеленых насаждений. В это время исчезло, ни много ни мало, 40 процентов скверов. Вместо них появились высотные жилые дома. Строители благополучно получали «порубочные билеты» и возводили элитное жилье в «тихом центре города».

В результате в Рязани на одного жителя стало приходиться 5,6 кв. метра зеленых насаждений при норме 18–21 кв. метр. Сейчас мы имеем еще меньше. В то же время, согласно правовым нормам, а именно статье 16 Закона «Об охране атмосферного воздуха», строительство и хозяйственная деятельность за счет снижения нормативов озелененных территорий недопустимы.

– Я приехал в Рязань из далекого Узбекистана, – говорит предприниматель Рамадан Аббасов. – Там, где я родился, к цветам относятся уважительно. Я с большим желанием принимаю участие в акции по посадке роз в скверах. Эти цветы способны создать роскошные уголоки отдыха, украсить теперь и мой родной город.

– В прошлом году мы сажали розы на территории, прилегающей к цирку, – рассказывает руководитель областной налоговой консультации Надежда Скворцова. – Но спустя какое-то время возникло разочарование, поскольку многие кусты были выкопаны и, наверное, увезены на дачные участки. В этом видится не просто неуважение к городу и к горожанам, а бездушное отношение к тому месту, где живешь.

– Мне доставляет особое удовольствие посадить цветы на клумбе по ул. Горького, – говорит руководитель «ИП Кретова». – Наши розы расцветут у Доски почета Октябрьского района. Это будет знаком уважения известным людям со стороны предпринимателей.

– Для предпринимателей Рязани посадка роз на клумбах города стала хорошей традицией, – говорит начальник отдела городской администрации Светлана Петухова. – Акция проходит по инициативе бизнеса. Администрация города инициативу поддержала. Ее цель – привлечь внимание предпринимателей к благоустройству городских территорий. Желающих принять участие в акции оказалось больше, чем в прошлом году. Многие хотели бы видеть свой родной город красивым и ухоженным.

Хочется верить, что красивая идея рязанских предпринимателей найдет продолжателей, изменит облик Рязани и поможет ей снова войти в число самых зеленых и красивых городов России.