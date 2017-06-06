Вести районов

СКОПИН. Состоялось первое заседание совета по делам инвалидов. В созданный совет вошли представители администрации муниципалитета, организаций Всероссийского общества глухих, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых, Всероссийского общества инвалидов. Совет консолидирует все общественные организации района. На прошедшем заседании обсуждалось создание рабочих мест для инвалидов, организация спортивно-оздоровительной работы и отдыха для детей с ограниченными возможностями.

САСОВО. В селе Любовниково Гавриловского поселения появилась новая детская площадка. Оборудование для площадки закупили за счет местного бюджета. Установку взяли на себя глава администрции Анатолий Серов, водитель Алексей Сальников, и сотрудники школы Сергей Курилов, Якубджан Ибрагимов, Татьяна Сычева, Елена Дорошева.

СОКОЛОВКА. Спортивную школу «Витязь» в Полянах посетили бойцы СОБРа, подразделения Росгвардии. Они рассказали спортсменам о том, с чем бойцам подразделения приходится сталкиваться на практике, показали специальные пистолеты, автоматы, пулеметы и снайперские винтовки, индивидуальные средства защиты в бою. Воспитанники школы могли рассмотреть и потрогать настоящее оружие, примерить защитную амуницию.

ЕРМИШЬ. В районном Доме культуры прошел конкурс детской песни «Твой голос». Вокальное мастерство продемонстрировали юные таланты муниципалитета. Выступления солистов, дуэтов, ансамблей оценивало компетентное жюри.

РЯЖСК. Младшая группа коллектива «Мозаика» районного дома культуры стала дипломантом первого Всероссийского конкурса-фестиваля хореографического творчества «Искусство танца». В конкурсе приняли участие 20 коллективов, выступления проходили в 15 номинациях. Коллектив «Мозаика» показал хореографическую композицию «За околицей» и был удостоен диплома 1-й степени в номинации «Стилизация народного танца» в возрастной категории 6-9 лет.

ПИТЕЛИНО. Специалисты выездной бригады Рязанского медицинского университета имени Павлова провели прием жителей района. Во врачебную бригаду вошли молодые волонтеры из числа ординаторов и аспирантов университета, в их числе кардиолог, невролог, ортопед, эндокринолог, гастроэнтеролог. Все обратившиеся получили высококвалифицированную консультативную помощь врачей, подробные рекомендации по лечению и профилактике заболеваний.

КАДОМ. Учащиеся профильного кадетско-казачьего класса Кадомского технологического техникума приняли участие в марш-броске памяти кадомчанина, десантника Валерия Дроздова, выполнявшего свой гражданский долг и погибшего в Чечне 1 января 1995 года. Валерий Дроздов награжден орденом Мужества. Воспитанники техникума испытали свою выносливость и силу, показали готовность защищать Родину.