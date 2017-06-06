16:11 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
1076

В Рязани изменился график отключения горячей воды

08:57 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с производственной необходимостью в график планового отключения горячего водоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 гг. внесены изменения.

В частности, изменения коснулись двух участков тепломагистралей, по которым теплоноситель поступает в район Городской рощи. Таким образом, особое внимание на изменения в графике следует уделить жителям ряда многоквартирных домов, расположенным по улицам 1-ая, 4-ая и 7-ая Линии, Братиславской, Гагарина, Гоголя, Ленинского комсомола, Островского, Полетаева, Пушкина, Семашко, Стройкова, Татарской, Черновицкой, Шевченко, проездам Гоголя и Островского.

Новый график можно увидеть по ссылке.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцев научат, как правильно продавать и покупать отопительные радиаторы

Рязанцы, проживающие в зонах, на территории которых находятся платные парковки, могут парковать на них свои авто бесплатно

Рязани зелень к лицу

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы