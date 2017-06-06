В Рязани изменился график отключения горячей воды

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с производственной необходимостью в график планового отключения горячего водоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 гг. внесены изменения.

В частности, изменения коснулись двух участков тепломагистралей, по которым теплоноситель поступает в район Городской рощи. Таким образом, особое внимание на изменения в графике следует уделить жителям ряда многоквартирных домов, расположенным по улицам 1-ая, 4-ая и 7-ая Линии, Братиславской, Гагарина, Гоголя, Ленинского комсомола, Островского, Полетаева, Пушкина, Семашко, Стройкова, Татарской, Черновицкой, Шевченко, проездам Гоголя и Островского.

Новый график можно увидеть по ссылке.