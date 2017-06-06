В Рязани появится вишневый сад

Получила поддержку инициатива жителей областного центра, которые предложили облагородить одну из территорий Рязани, установить на ней скульптуру вишневого дерева и посадить вишневый сад

Вчера состоялась публичная защита проектов по благоустройству территорий, разработанных по инициативе горожан, сообщает сайт администрации Рязани. От жителей поступило 8 заявок. В них граждане предлагали разбить скверы и парки, установить мемориальные доски, оборудовать детские площадки и велодорожки. По результатам общественного обсуждения поддержку получил проект «Вишневый сад», подготовленный активистами ТОС поселка Шереметьево-Песочня совместно с ТИЗ «Дядьково-1».

Инициатива «Вишневый сад» предусматривает обустройство детской площадки, комплекса уличных тренажеров и установку скульптуры вишневого дерева, выполненного местными мастерами по ковке. По предложению инициаторов, вокруг этой территории будет разбит молодой вишневый сад.

Предполагается, что этот проект будет реализован в течение лета 2017 года на средства регионального и муниципального бюджетов. В его финансировании также примут участие сами инициаторы проекта и жители близлежащих микрорайонов. В качестве предложения была высказана идея проведения там ежегодного «Вишневого фестиваля».