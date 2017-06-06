16:10 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
174

В Рязани появится вишневый сад

09:18 / Общество
Получила поддержку инициатива жителей областного центра, которые предложили облагородить одну из территорий Рязани, установить на ней скульптуру вишневого дерева и посадить вишневый сад

Вчера состоялась публичная защита проектов по благоустройству территорий, разработанных по инициативе горожан, сообщает сайт администрации Рязани. От жителей поступило 8 заявок. В них граждане предлагали разбить скверы и парки, установить мемориальные доски, оборудовать детские площадки и велодорожки. По результатам общественного обсуждения поддержку получил проект «Вишневый сад», подготовленный активистами ТОС поселка Шереметьево-Песочня совместно с ТИЗ «Дядьково-1».

Инициатива «Вишневый сад» предусматривает обустройство детской площадки, комплекса уличных тренажеров и установку скульптуры вишневого дерева, выполненного местными мастерами по ковке. По предложению инициаторов, вокруг этой территории будет разбит молодой вишневый сад.

Предполагается, что этот проект будет реализован в течение лета 2017 года на средства регионального и муниципального бюджетов. В его финансировании также примут участие сами инициаторы проекта и жители близлежащих микрорайонов. В качестве предложения была высказана идея проведения там ежегодного «Вишневого фестиваля».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Конвейер полезных идей

Городские цветы

Мирным путем

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы