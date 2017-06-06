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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области волонтеры учатся ухаживать за престарелыми и инвалидами

09:41 / Общество

Обучать добровольцев работе по оказанию помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов начали в Михайлове. Именно здесь прошел первый из шести запланированных обучающих семинаров для волонтеров. Работа проходит в рамках реализации пилотного проекта «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области», сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта. Специалисты благотворительного фонда помощи пожилым и престарелым «Старость в радость» провели тренинги для активистов волонтерского отряда «Благовест» по взаимодействию с пожилыми людьми. После семинара сотрудники фонда и волонтеры посетили дом-интернат.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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