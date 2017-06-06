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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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За 4 месяца этого года в Рязанской области сотрудники правоохранительных органов возбудили более 4 000 уголовных дел

09:47 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры области, с января по апрель включительно следователи следственного управления Следственного комитета России по области возбудили 378 уголовных дел. Следователи и дознаватели УМВД России по области за этот же промежуток времени возбудили 3787 уголовных дел. При этом, с обвинительным заключением прокурорами в суды было направлено 1741 уголовное дело из которых 206 расследовали сотрудники следственного комитета и 1535 - полиции.

Было прекращено 69 уголовных дел (СК-24, МВД-45).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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