2 пожарных автомобиля ликвидировали пожар в Захаровском районе Рязанской области

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, возгорание произошло вчера вечером в деревне Ливадия Захаровского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» 24 мая в 20.16. Горели два щитовых нежилых дома. В пожаре они были полностью уничтожены огнем. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.