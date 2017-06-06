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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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2 пожарных автомобиля ликвидировали пожар в Захаровском районе Рязанской области

10:04 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, возгорание произошло вчера вечером в деревне Ливадия Захаровского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» 24 мая в 20.16. Горели два щитовых нежилых дома. В пожаре они были полностью уничтожены огнем. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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