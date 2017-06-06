16:09 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
188

Из-за фальшивой банкноты житель Рязанской области чуть было не отправился за решетку

10:20 / Общество

За сбыт фальшивой пятитысячной купюры к уголовной ответственности привлекли жителя Скопина. Как сообщает сайт прокуратуры области, в ходе судебного следствия установлено, что в декабре прошлого года житель Скопина предложил своему знакомому, которому он был должен денег, купюру, похожую на настоящий на банковский билет ЦБ РФ достоинством в 5 тысяч рублей. При этом он пояснил, что указанную банкноту нельзя использовать в качестве платежного средства. Знакомый согласился на сделку, и фальшивую купюру неоднократно пытался проверить в различных хозяйствующих субъектах, работники которых настоятельно рекомендовали обратиться к специалистам кредитной организации. В подразделении Сбербанка России на купюре обнаружили признали подделки и предложили оставить на экспертизу. Однако мужчина отказался и забрал ее обратно. В подразделении Прио-Внешторгбанка результат был аналогичным. Убедившись, что купюра поддельная мужчина решил ее сбыть. В магазине сотовой связи он присмотрел дешевый мобильный телефон, приобрел его на фальшивку и получил сдачу в 4 тысячи рублей. Получив купленный товар и сдачу, он скрылся с места совершения преступления.

В ходе судебного следствия мужчина вину в совершении противоправного деяния не признал. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 186 УК РФ и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев, в течение которого возложил на мужчину обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также ежемесячно проходить регистрацию в указанном органе.

Приговор суда вступил в законную силу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За 4 месяца этого года в Рязанской области сотрудники правоохранительных органов возбудили более 4 000 уголовных дел

В Рязанской области волонтеры учатся ухаживать за престарелыми и инвалидами

В Рязани появится вишневый сад

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы