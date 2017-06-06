Из-за фальшивой банкноты житель Рязанской области чуть было не отправился за решетку

За сбыт фальшивой пятитысячной купюры к уголовной ответственности привлекли жителя Скопина. Как сообщает сайт прокуратуры области, в ходе судебного следствия установлено, что в декабре прошлого года житель Скопина предложил своему знакомому, которому он был должен денег, купюру, похожую на настоящий на банковский билет ЦБ РФ достоинством в 5 тысяч рублей. При этом он пояснил, что указанную банкноту нельзя использовать в качестве платежного средства. Знакомый согласился на сделку, и фальшивую купюру неоднократно пытался проверить в различных хозяйствующих субъектах, работники которых настоятельно рекомендовали обратиться к специалистам кредитной организации. В подразделении Сбербанка России на купюре обнаружили признали подделки и предложили оставить на экспертизу. Однако мужчина отказался и забрал ее обратно. В подразделении Прио-Внешторгбанка результат был аналогичным. Убедившись, что купюра поддельная мужчина решил ее сбыть. В магазине сотовой связи он присмотрел дешевый мобильный телефон, приобрел его на фальшивку и получил сдачу в 4 тысячи рублей. Получив купленный товар и сдачу, он скрылся с места совершения преступления.

В ходе судебного следствия мужчина вину в совершении противоправного деяния не признал. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 186 УК РФ и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев, в течение которого возложил на мужчину обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также ежемесячно проходить регистрацию в указанном органе.

Приговор суда вступил в законную силу.