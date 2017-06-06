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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Тысячный сводный хор области в четвертый раз выступил под стенами Рязанского кремля

10:52 / Культура
Автор фото: Димитрий Соколов | Тысячный сводный хор области в четвертый раз выступил под стенами Рязанского кремля
Фото: Димитрий Соколов.

В этом году программа концерта посвящалась 80-летию Рязанской области. Для гостей в исполнении взрослого и детского хоров, солистов государственного академического русского народного хора им.Е.Г.Попова, Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова, приглашенных солистов – заслуженной артистки Молдовы Светланы Мареевой и лауреата всероссийских и международных конкурсов Александра Суханова прозвучали духовные сочинения и любимые многими поколениями песни советских лет. Концерт посвящался Дню славянской письменности и культуры. О значении подвижнического труда святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия для становления российской государственности и роста национального самосознания говорил на открытии концертной программы врио губернатора области Николай Любимов. Сюрпризом для слушателей стало выступление морского Шанти-хора из Мюнстера. Гости из города-побратима исполнили песни «Катюша» и «Капитан, капитан, улыбнитесь» на русском и немецком языках.

По окончании концерта областная филармония пригласила рязанцев на Кремлевские вечера, которые начнутся с 4 июня.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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