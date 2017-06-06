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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Лучшие выпускники Рязани дали последний звонок на празднике в Кремле

10:54 / Актуально
Автор фото: Александр Королев | Лучшие выпускники Рязани дали последний звонок на празднике в Кремле
Фото: Александр Королев.

Девушки и юноши, по одному от каждого учебного заведения, получили колокольчики с бантами в цветах триколора. Выпускники со звонками прошли перед зрителями на площадке у Рязанского кремля. Почетное право представить свою школу на празднике получили отличники учебы. Колокольчики им подарили временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов, министр образования области Ольга Щетинкина и глава администрации Рязани Олег Булеков.

Всего на площадке у Кремля собралось около тысячи человек – 806 лучших выпускников города, их педагоги и родители. Николай Любимов поздравил их с праздником последнего звонка и пожелал ребятам не забывать своих учителей. «Они трудились вместе с вами и отдали частичку своей души. Помните это, пожалуйста, и приходите их благодарить», - сказал Николай Викторович.

Воспитанники городского Дворца детского творчества показали гостям праздника яркие танцевальные номера, в том числе с девочками-«кремлями» в шапочках-куполах. С напутствием к выпускникам обратились их родители и первоклассники, напомнив о вдумчивом отношении к собственному будущему. В финале торжества в небо улетели шары в цветах российского флага и огромный колокольчик из шаров.

Всего в 2017 году в школах Рязани завершают обучение 9326 девятиклассников и 4284 одиннадцатиклассников.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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