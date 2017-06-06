Вор в Рязанской области обчистил дачу московского пенсионера

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 64-летний мужчина, который рассказал, что приехав проведать свой дачный дом, обнаружил дверь взломанной. Из жилища пропал ноутбук и 38 тысяч рублей, которые находились в тайнике в дачном доме.

Сотрудники полиции осмотрели дом и установили, что взломщик уверенно и быстро нашел тайник, хотя он был надежно замаскирован. Полицейские заинтересовали знакомые пенсионера. Один из них - 27-летний житель Касимова. Прошлим летом он за деньги помогал хозяину в работе. Пострадавший вспомнил, что однажды, чтобы расплатиться с работником, он доставал деньги из тайника и тот, возможно, мог заметить его расположение.

Разыскать мужчину не составило труда. Молодой человек был у себя дома. Он сразу же начал отрицать свою причастность к краже, но полицейские, окинув взглядом жилище, заметили ноутбук, похожий на похищенный. Откуда компьютер мужчина пояснить не смог.

Парень рассчитывал этим летом вновь устроиться на работу к пенсионеру и давно знал про «тайник», но портить себе репутацию не хотел. Однако однажды, употребив спиртное, мужчина вспомнил о чужой «кубышке» и убедил себя, что его не найдут. Злоумышленника задержали, часть похищенного изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.