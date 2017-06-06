В Рязани прокуратура требует лишить водительских прав шестерых наркоманов

Как сообщает сайт прокуратуры области, в рамках антинаркотического месячника прокуратура Московского района Рязани выявила граждан, состоящих на учете в Областном клиническом наркологическом диспансере с диагнозом «наркомания». Шестеро больных наркоманией имеют водительское удостоверение, не смотря на то, что заболевание является противопоказанием к управлению транспортным средством.

В этой связи прокуратурой Московского района г. Рязани предъявлено 6 исковых заявлений с требованием лишить этих граждан прав на управление автомобилем.