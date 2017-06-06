3 года лишения свободы получила злоумышленница из Рязанской области, обманувшая рязанских стариков на сумму более 200 тысяч рублей

Прокуратурой Московского района Рязани поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летней уроженки Рязанской области. Женщину обвиняют в совершении 6 эпизодов тайного хищения чужого имущества с незаконным проникновением в жилище потерпевших и причинением им значительного материального ущерба.

Установлено, что с мая по октябрь прошлого года девушка, представляясь работником социальных служб (газовой службы, соцзащиты, сбербанка), вводила в заблуждение потерпевших, преимущественно престарелых людей, проникала в их дома и похищала деньги. В общей сложности она похитила денежные средства на сумму более 200 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб потерпевшим.

Приговором Московского районного суда г.Рязани с учетом мнения государственного обвинителя подсудимой назначено 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.