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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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3 года лишения свободы получила злоумышленница из Рязанской области, обманувшая рязанских стариков на сумму более 200 тысяч рублей

12:20 / Общество

Прокуратурой Московского района Рязани поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летней уроженки Рязанской области. Женщину обвиняют в совершении 6 эпизодов тайного хищения чужого имущества с незаконным проникновением в жилище потерпевших и причинением им значительного материального ущерба.

Установлено, что с мая по октябрь прошлого года девушка, представляясь работником социальных служб (газовой службы, соцзащиты, сбербанка), вводила в заблуждение потерпевших, преимущественно престарелых людей, проникала в их дома и похищала деньги. В общей сложности она похитила денежные средства на сумму более 200 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб потерпевшим.

Приговором Московского районного суда г.Рязани с учетом мнения государственного обвинителя подсудимой назначено 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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