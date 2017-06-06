Рязанская область стала «серебряным» призером Первенства «Черноземья» U-19

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в Рамони Воронежской области прошло Первенство МОА «Черноземье» по футболу среди команд девушек U-19. Впервые в нем приняла участие команда Рязанской области и пробилась на пьедестал почета, стал «серебряным» призером соревнований.

Первенство подопечные Владимира Спиридонова начали матчем против команды Белгородской области. Рязаночки не встретили серьезного сопротивления со стороны куда более искушенного в U-19 соперника. Финальный свисток раздался при счете 6:0 в пользу нашей команды. Куда сложнее дался Рязанской области матч против курянок. Соперницы сопротивлялись отчаянно, применяя все возможные в футболе приемы для достижения результата, но наши девушки, забив по разу в каждом из таймов, добились победы – 2:0.

В заключительном матче турнира против Воронежской области для достижения максимального результата Рязанской области хватало и ничьей. Впрочем, команда Владимира Спиридонова и не думала играть на удержание счета – на 12-й минуте Елена Зубкова точным ударом в дальний угол вывела рязаночек вперед. Ничего не предвещало беды, но на 30-й минуте грубую ошибку допустила наш вратарь, выронив мяч из рук в сетку ворот. Ничья продержалась до предпоследней минуты, когда удар отчаяния воронежской футболистки со штрафного метров с 35-ти пришелся точно в «девятку». 1:2 – «золото» турнира досталось хозяйкам, Рязанская область увозит домой «серебро», что, в целом, очень хороший результат для дебюта.

Помимо командной награды, есть у Рязанской области и лучшие. Елена Зубкова с 5-ю забитыми мячами стала лучшим бомбардиром соревнований, а Анастасия Фокина признана лучшим нападающим турнира.

Победитель соревнований, команда Воронежской области, выступит на Всероссийской Спартакиаде, а Рязанская область, как «серебряный» призер, отправится на финал Первенства России U-19, который стартует с 29 июня в Аше Челябинской области. Что касается Первенства МОА «Черноземье», то следующими на старт выйдут рязанские девушки, выступающие в возрастной категории U-15 – этот турнир пройдет в Рамони в начале июля.