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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области полицейские раскрыли кражу со взломом

12:10 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области в полицию обратилась жительница Касимова. Она рассказала, что приехала в деревню Поповские Выселки навестить дом своего 85-летнего отца (он на некоторое время уезжал из деревни). Оглядев дом, женщина заметила, что замок на входной двери взломан, а из жилища пропала вся металлическая посуда.

Полицейские предположили, что взломщик забрал посуду, чтобы сдать Ее на металлолом. Обследовав все ближайшие пункты приема металлолома, полицейские в одном из них обнаружили посуду, похожую на похищенную. Работник пункта описал внешность мужчины, который реализовал эти изделия.

Под описание подходили несколько жителей окрестных населенных пунктов. Вскоре оперативники уголовного розыска «вышли» на 29-летнего жителя деревни Поповские Выселки. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Установить причастность мужчины к хищению не составило труда. Выяснилось, что вырученные за посуду деньги злоумышленник потратил на спиртное. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит наказание до 6-ти лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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