Жителей Рязани приглашают на праздник добрососедства и полезных советов

Завтра в областном центре, в рамках III Всероссийской акции «Международный день соседей», пройдёт праздник

Как сообщает сайт администрации города, в этот день активистов ТОС и Советов территорий, всех жителей и гостей Рязани ждут в Верхнем городском парке. Развлекательная программа начнется в 17.00.

Перед гостями выступят артисты и творческие коллективы города, будут работать интерактивные площадки.

Активисты смогут обменяться друг с другом посадочным материалом на площадке «Зеленая шкатулка», представить свою кулинарию на выставке-дегустации «Соседские посиделки», сыграть в настольный теннис, шахматы и «Городки», а также получить различные консультации по вопросам ЖКХ, в том числе, общественного контроля в сфере ЖКХ, и взаимодействия с участковыми УМВД.

Всем желающим будет предоставлена возможность записаться на обучение для активистов «Общественный тренер» и в хор общественной самодеятельности «Душа поет!».

Подробную информацию можно получить по телефонам отдела по работе с общественными проектами и развитию местного самоуправления: 95-69-15, 95-69-16.