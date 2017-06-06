В Рязани у рыбака изъяли тротиловую шашку

В полицию обратился гражданин, который сообщил, что на берегу пруда в районе улицы Новоселов заметил у мужчины предмет, похожий на тротиловую шашку. Для проверки на место выехали сотрудники полиции, взрывотехники Отдела Росгвардии по Рязанской области и кинолог со служебной собакой, сообщает сайт УМВД России по области. Полицейские задержали 39-летнего рязанца, который рыбачил на берегу пруда и кроме снастей в пакете принес, как он пояснил, «для рыбалки» тротиловую шашку.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник ранее был судим за кражу и грабеж и на пруд пришел в состоянии алкогольного опьянения.

Предмет, похожий на тротиловую шашку, изъяли и отправили на экспертизу. Сотрудники полиции выясняют, откуда она взялась у рязанца.