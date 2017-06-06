16:12 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
205

Информацию о незаконном обороте наркотиков в Рязанской области можно сообщить тремя способами

14:30 / Общество

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков России ликвидирована Указом Президента РФ в апреле прошлого года и ее правопреемником является Министерство внутренних дел.

Об этом рязанцам напомнил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области Андрей Викторович Диомидов на «круглом столе» «Освещение в СМИ приоритетных направлений деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков».

В структуре УМВД России по Рязанской области создано Управление по контролю за оборотом наркотиков, которое находится по адресу: ул. Дзержинского, д.12.

Информацию о ставших известными фактах незаконного оборота наркотиков, местах их продажи, лицах, занимающихся их сбытом и хранением, интернет-ресурсах, пропагандирующих запрещенные вещества, граждане могут сообщить на сайт УМВД России по Рязанской области, в Управление по контролю за оборотом наркотиков по телефону 29-72-20 либо по телефону доверия 21-63-07. Информацию можно представлять анонимно.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани у рыбака изъяли тротиловую шашку

Жителей Рязани приглашают на праздник добрососедства и полезных советов

3 года лишения свободы получила злоумышленница из Рязанской области, обманувшая рязанских стариков на сумму более 200 тысяч рублей

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы