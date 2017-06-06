Информацию о незаконном обороте наркотиков в Рязанской области можно сообщить тремя способами

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков России ликвидирована Указом Президента РФ в апреле прошлого года и ее правопреемником является Министерство внутренних дел.

Об этом рязанцам напомнил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области Андрей Викторович Диомидов на «круглом столе» «Освещение в СМИ приоритетных направлений деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков».

В структуре УМВД России по Рязанской области создано Управление по контролю за оборотом наркотиков, которое находится по адресу: ул. Дзержинского, д.12.

Информацию о ставших известными фактах незаконного оборота наркотиков, местах их продажи, лицах, занимающихся их сбытом и хранением, интернет-ресурсах, пропагандирующих запрещенные вещества, граждане могут сообщить на сайт УМВД России по Рязанской области, в Управление по контролю за оборотом наркотиков по телефону 29-72-20 либо по телефону доверия 21-63-07. Информацию можно представлять анонимно.