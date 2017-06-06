В Рязани подвели итоги антинаркотического месячника

В областной библиотеке имени Горького состоялся «круглый стол» на тему «Освещение в СМИ приоритетных направлений деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков».

Итоги антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков» подвел начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области Андрей Викторович Диомидов. За время месячника было выявлено 100 преступлений, 66 из которых связаны со сбытом наркотических средств, 33 – с их незаконным хранением. Ликвидирован один притон. Окончено предварительное расследование 84 преступлений – 18 сбытов и 66 преступлений, связанных с хранением наркотиков.

Из незаконного оборота изъято свыше 6 килограммов наркотиков. Большую часть из них (свыше 3,5 килограмма) составляют синтетические средства, затем марихуана (свыше 2,5 килограмма), героин (50 граммов), гашишное масло (около 15 граммов).

Силовыми структурами совместно с образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения принимаются меры по профилактике наркомании: антинаркотическая пропаганда, информирование о губительных последствиях и уголовной ответственности, пропаганда здорового образа жизни.

Большую роль в этой работе играет гласность. Старший помощник прокурора Рязанской области по взаимодействию со СМИ Юлия Викторовна Ромашкина отметила, что региональные журналисты уделяют мало внимания профилактике наркомании и формированию отрицательного отношения к наркотикам. Она отметила, что нужно увеличить долю данной тематики в СМИ, но при этом стараться как можно меньше показывать способы распространения наркотических средств.

О положительном влиянии профилактической работы в регионе рассказала в своем выступлении старший помощник руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Анжелика Владимировна Евдокимова. Она сообщила, что в 2015 году было 45 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков с участием несовершеннолетних, в 2016-м – 27, в первом квартале 2017 года – 7. В первом квартале 2016 года таких дел было 15.

– Эти цифры подтверждают, что наша профилактическая работа проводится не зря и в умах детей откладывается, что наркотики – это зло, нанесение вреда здоровью и уголовно наказуемое преступление, – подчеркнула Анжелика Владимировна. – Однако нам нужно стараться проводить профилактику более наглядно, к примеру, устраивать показы фильмов данной тематики.